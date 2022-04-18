老闆娘嫁給初戀「三婚男」枉死合歡山　法醫見1關鍵幫申冤

▲黃清波預先在飲料中摻入安眠藥，誘使前妻喝下，最後痛下殺手。



圖文／鏡週刊

15年前，一名男子不滿罹患小兒麻痺的前妻糾纏，假意載她出遊，卻在飲料中摻入安眠藥將她昏迷殺害，並將屍體丟下合歡山谷。警方根據死者的手機通聯紀錄，並調閱高速公路休息站的監視器畫面，鎖定其前夫涉有重嫌，雖然凶手辯稱前妻是不慎墜谷，但法醫相驗後發現，屍體骨折處並沒有出血反應，認定是死後墜谷，戳破凶手謊言，順利替死者申冤。

案發時，家住屏東的45歲陳女，雖因小兒麻痺行動不便，但個性積極樂觀，也很有生意頭腦，除了在超市內經營公益彩券投注站，也擔任保險業務員，月入曾達十餘萬元。在事業有成後，幼時失學的她重拾書本讀國小補校，畢業時還拿下縣長獎，親友都對她讚譽有佳。

由於肢體殘障的關係，陳女年輕時感情生活空白，第一次談戀愛就遇上舌燦蓮花的黃清波，因黃曾有過3段婚姻，陳女親友都覺得黃不太可靠，但陳女心意已決，2人在2003年步上紅毯。婚後陳女發現丈夫好賭，前後拿出一百多萬元，仍填補不了賭債錢坑，加上黃與多名女子往來密切，結婚一年半後，決定離婚。

▼警方認定黃清波（中）涉嫌重大，將他帶至合歡山區尋找陳女屍體。



由於黃清波還欠陳女100萬元，雙方協議將黃的汽車拿來抵債，餘款由黃按月支付1萬4,200元，分4年攤還，因此離婚後，2人仍常為了錢聯繫碰面。另一方面，陳女離婚後還對黃念念不忘，甚至希望挽回婚姻，可是黃對陳女已無情意，認為陳女一再糾纏，且曾因他未如期支付債款，陳女帶人到黃家協調，雙方因此起了爭端，加深了他對陳女的怨恨。

黃清波後來索性離開屏東搬至台南，並結交周姓女友，不過，每個月還是與陳女相約高速公路關廟休息站碰面交錢。2007年2月10日，陳女到關廟休息站取款，並邀黃一同到花蓮拜拜，黃藉故拒絕，但陳女仍一再邀約，黃不堪其擾，2月底佯裝同意，同時也萌生殺人念頭。





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