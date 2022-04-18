21歲騎士三重離奇摔車爆頭亡　姑姑PO網求行車記錄器

▲21歲騎士在三重疏洪十二路摔車顱內出血亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區疏洪十二路發生死亡事故，一名騎士行經該路段時，不明原因偏移至路旁，擦撞路緣水泥後摔車，頭部受到重創，造成顱內出血，救護人員緊急將他送醫，搶救3小時仍宣告不治，由於路段沒有監視器，家屬也在臉書貼文，希望有熱心民眾提供行車記錄器，釐清是自摔還是被撞。

▼路緣水泥有明顯擦撞痕跡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

17日下午3時許，21歲楊姓男子騎機車，沿著三重區疏洪十二路往疏洪五路方向行駛，竟在直線大路上不明原因撞擊到路緣水泥後摔車，頭部重摔在地，當場倒地不起，路過熱心民眾立即報警。

救護人員趕抵現場，將他送往部立台北醫院救治，經3小時搶救，晚間7時許，仍因顱內出血傷重不治。警方調查，發現地面有很長的刮地痕跡，查看機車外觀，沒看到有被撞痕跡，楊男經抽血檢測無酒駕，詳細原因待警方調查釐清。

▼事發後，警方在現場疏導交通 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發後，楊男的姑姑在臉書貼文，「因不知道到底是自撞還是被撞所以需要行車記錄器查看，不知道有沒有人剛好經過可以幫忙提供一下行車記錄器，若有的話在麻煩您提供一下」，希望能夠釐清姪子事故真正原因。

▼21歲騎士的姑姑網路求行車記錄器 。（圖／記者陳以昇翻攝）