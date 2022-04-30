快訊／手遊公司「真好玩」爆1億400萬掏空案！負責人遭羈押禁見

▲「真好玩娛樂科技」負責人周玄昆涉嫌掏空公司資產高達1億400餘萬元，圖為該公司網站。（圖／資料照）

記者閔文昱、陳以昇／新北報導

國內前五大手遊興櫃公司「真好玩娛樂科技」負責人周玄昆以墊高廣告費，將款項回流至私人帳戶手法，涉嫌掏空公司資產高達1億400餘萬元；新北地檢署昨指揮新北市調查處約談周玄昆等多人後，以有勾串、滅證之虞為由，今依違反證券交易法之特別背信、洗錢防制法等罪將周玄昆、前行銷長郭明琪2人聲押禁見，法官稍早審理後，裁定2人均羈押禁見。

法院指出，被告周玄昆、郭明琪經訊問後，認渠等均涉犯刑法第342條第1項之背信罪、證券交易法第171條第1項第3款之特別背信罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡及勾串共犯、證人之虞，有羈押之必要，均裁定羈押並禁止接見通信。

檢方調查，負責人周玄昆等人自2014年起，與愛因司坦金融科技負責人林上紘等人合謀，利用墊高廣告費用或製作假廣告費用等方式，從公司洗出款項，再向對方抽取6.5至10％處理費用，金額又再回流至周玄昆及郭明琪的私人帳戶，掏空1億400餘萬元。

檢調昨兵分13路搜索「真好玩娛樂科技」等公司及相關被告住居所，約談周玄昆等多人，共查扣手機、電腦主機以及文件等諸多證物，扣押周玄昆、郭明琪及林上紘等被告名下共計4棟不動產、香奈兒、股票和18個名牌包。周玄昆、前行銷長郭明琪2人聲押禁見，稍早法院裁定羈押禁見，林上紘訊後則被諭令100萬元交保。

據了解，「真好玩娛樂科技」成立於2013年9月，以手機遊戲開發及全球發行為主要營業項目。2016年1月登錄興櫃，在中國上海與香港都有分公司，是台灣第一間進到韓國Google Play前10名的遊戲廠商。