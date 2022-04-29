快訊／餐敘和染疫文化局長同一桌　台中教育局長楊振昇PCR陽性確診

▲餐敘和染疫文化局長同一桌，台中教育局長楊振昇PCR確診。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕因為接觸確診者被居隔中，今天台中市府又傳出文化局長陳佳君確診，26日曾一起參加議會教育文化委員會府會聚餐的教育局長楊振昇以及另一名議會人員也快篩陽性。最新消息，楊振昇與該名議會人員都到醫院採檢，結果為陽性確診。

市府表示，台中市教育局長楊振昇今（29）快篩陽性，後續赴醫院進行PCR採驗，結果也為陽性確診，市府初步先請周遭密切接觸者進行快篩，包含司機、候用校長、專委、科長等5名同仁，結果均為陰性，目前楊局長先就確診者的SOP流程，待在家中，等候衛生局通知，另外，教育局內部仍由兩位副局長掌握中，不會影響既定公務。

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文化局長陳佳君今天傳出因為發燒、喉嚨痛採檢確診，台中市衛生局長曾梓展在疫情記者會上透露，陳佳君的Ct值為9.4，病毒量極高。由於目前正值議會期間，陳佳君26日與教育文化委員會的議員，以及府會官員等20多人餐敘，讓市府不敢大意。稍早也傳出，曾參加同一場餐會、坐同一桌的教育局長楊振昇快篩陽性，隨後到院PCR採驗確診。另外還有一名是議會人員也是快篩陽性。

台中市長盧秀燕也宣布，即日起市府所有中大型會議都改為視訊方式開會，小型、微型也鼓勵改為視訊方式。

盧秀燕指出，陳佳君局長是在4月28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，晚上使用家用快篩，結果為陽性，隨即由同住家人載至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性。確定PCR陽性當晚，即通知府內同仁知悉，並也已請發病日前兩晚，也就是4月26日至28日有業務接觸人員儘速自行快篩。今日上午8時已在家中，並將確診資訊上傳衛生局疫調表單，目前正申請居家照護中。