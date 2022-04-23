醫估台中Rt值2.8「比雙北還高」！中市府駁斥：不知道哪來的數據

▲台中市衛生局長曾梓展。（圖／記者游瓊華攝）

記者閔文昱／綜合報導

疫情持續延燒！國內23日新增4126例本土確診個案，其中台中新增171例，有精神科醫師指出，台中目前Rt值高達2.8，「比雙北還高，實在令人擔心啊！」對此，台中市衛生局長曾梓展則駁斥，中央並沒有提供這樣的數據，「不知道2.8的數據哪裡來？」並稱台中疫苗覆蓋率超過全國平均數，民眾不必為此的恐慌。

台中今天新增本土確診個案達171例，當中包括3名確診者與大甲媽遶境有關，另外包括台中監獄也新增加一人染疫；張惠妹演唱會再傳有1位歌迷確診為護理師；另外大里頂尖幼兒園再增加12人確診，累計該幼兒園已經有44人染疫。市立后里幼兒園也傳出5名學童確診，年齡分別是4到5歲之間，但感染源不明。

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▲台中市23日本土新增確診個案171例。（圖／台中政府提供）

有精神科醫師計算台中Rt值，表示台中目前Rt值高達2.8，甚至比雙北還高。對此，曾梓展直言，他看到新聞後向中央求證，因為Rt值都是中央在計算，不過中央指出並沒有提供這樣的數據，「因此我不知道2.8的數據是哪裡來的？」

曾梓展強調，他對台中市相當有信心，因為台中市疫苗打得很好，第1劑超過88％，第2劑超過83％，第3劑也超過60％，疫苗覆蓋率超過全國平均數，因此他對於這項數據也保持存疑態度，希望民眾不要過度恐慌。

▲台中第3劑疫苗接種率超過60％。（圖／台中市政府提供）

曾梓展解釋，Rt值是在一定的時間內，感染者可以傳給族群中的人數，而這個族群是已經有免疫力的人，像是已經確診過，或是已經打過疫苗的民眾，Rt值通常用在部分群眾有抵抗力時，估算傳染數量變化，以便觀察病毒在一定時間內傳播的趨勢。

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