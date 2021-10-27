7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

▲培育在地人才，台中技職秀起來展成果。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府重視在地人才培育及在地產業用才需求，今(27)日於市府台灣大道市政大樓舉辦「台中市技職秀起來」，現場共28個展示攤位，結合台中市高中職特色課程發展、全國專題製作獲獎學校以及大學院校，展出台中市產學專班、大學攜手技職及技職特色課程成果。

教育局長楊振昇表示，技職教育是重要人才培育體制，與產業脈動息息相關，市府將透過學用接軌理念，結合學校發展在地產業特色課程，培養在地人才、產界在地用才。

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教育局說明，這次活動邀請嶺東科技大學、逢甲大學、修平科技大學、國立勤益科技大學、靜宜大學、僑光科技大學、東海大學及台中市漫畫從業人員職業工會展示跨校式契合式產學專班、產學攜手合作專班、ACG營隊及AI營隊活動成果，以及台中市公私立高中職依13職群特色課程及全國專題製作成果。

展示攤位安排慈明高中照顧服務科提供彭祖體驗，讓民眾體驗老人視力；青年高中學生進行cosplay，並以虛擬人物圖與民眾拍照輸出照片；大明高中人像速寫、iPad電繪速寫及手搖動畫機體驗；東海大學利用AI，經由眼動儀控制無人機；嶺東科大以AI機器手臂、AR、VR與民眾互動；沙鹿高工精油DIY體驗；台中漫畫工會DIY鑰匙圈；明德高中以美髮多功能教具與民眾互動等。

另外，台中市去年榮獲教育部技術及職業教育成效優等，並獲得100萬元獎勵金強化技職扎根、技職宣導及全國技藝競賽師生增能等活動，今日也在活動中獻獎。