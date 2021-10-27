　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

▲培育在地人才，台中技職秀起來展成果。（圖／記者游瓊華攝）

▲培育在地人才，台中技職秀起來展成果。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導　

台中市政府重視在地人才培育及在地產業用才需求，今(27)日於市府台灣大道市政大樓舉辦「台中市技職秀起來」，現場共28個展示攤位，結合台中市高中職特色課程發展、全國專題製作獲獎學校以及大學院校，展出台中市產學專班、大學攜手技職及技職特色課程成果。

教育局長楊振昇表示，技職教育是重要人才培育體制，與產業脈動息息相關，市府將透過學用接軌理念，結合學校發展在地產業特色課程，培養在地人才、產界在地用才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育局說明，這次活動邀請嶺東科技大學、逢甲大學、修平科技大學、國立勤益科技大學、靜宜大學、僑光科技大學、東海大學及台中市漫畫從業人員職業工會展示跨校式契合式產學專班、產學攜手合作專班、ACG營隊及AI營隊活動成果，以及台中市公私立高中職依13職群特色課程及全國專題製作成果。

▲培育在地人才，台中技職秀起來展成果。（圖／記者游瓊華攝）

展示攤位安排慈明高中照顧服務科提供彭祖體驗，讓民眾體驗老人視力；青年高中學生進行cosplay，並以虛擬人物圖與民眾拍照輸出照片；大明高中人像速寫、iPad電繪速寫及手搖動畫機體驗；東海大學利用AI，經由眼動儀控制無人機；嶺東科大以AI機器手臂、AR、VR與民眾互動；沙鹿高工精油DIY體驗；台中漫畫工會DIY鑰匙圈；明德高中以美髮多功能教具與民眾互動等。

另外，台中市去年榮獲教育部技術及職業教育成效優等，並獲得100萬元獎勵金強化技職扎根、技職宣導及全國技藝競賽師生增能等活動，今日也在活動中獻獎。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
張淑晶誣告80人求無罪　哥打臉：把老爸五倍券還來
艾莉絲帶3歲兒飛法國免隔離！親曝離台原因
5女學生吃鍋「偷給小紙條」　老闆一看隔天衝醫院
81歲爺孫戀「愛到死」　鮮肉尪爽領遺產交男友
接小孩放學前「先嫖個妓」　時間管理之父「一次叫2妹」多人運動
《康熙來了》男星盼「早日統一」在台遭轟　陸網湧入力挺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張淑晶誣告80人求無罪「我要照顧父母」　哥打臉：把老爸五倍券還來

天冷吃鍋哪間平價小火鍋最推　網推經典老牌

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

她怨「男友因高乘載睡了別人」！超扯情節曝...網傻眼：這什麼八點檔

灃食攜手台中慈濟醫院！員餐導入創新蔬食　用餐人數倍增

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」：深切檢討改正

舉重馬尾妹IG神到了！「15秒晃動」萬人暈呆　本尊職業也曝光

搶攻年800億市場！台灣首支咖啡品種「台農1號」問世　有梅子堅果味

台灣黑熊溜出來吃有機米！　陳吉仲曝後續足跡：密集追蹤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

張淑晶誣告80人求無罪「我要照顧父母」　哥打臉：把老爸五倍券還來

天冷吃鍋哪間平價小火鍋最推　網推經典老牌

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

她怨「男友因高乘載睡了別人」！超扯情節曝...網傻眼：這什麼八點檔

灃食攜手台中慈濟醫院！員餐導入創新蔬食　用餐人數倍增

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」：深切檢討改正

舉重馬尾妹IG神到了！「15秒晃動」萬人暈呆　本尊職業也曝光

搶攻年800億市場！台灣首支咖啡品種「台農1號」問世　有梅子堅果味

台灣黑熊溜出來吃有機米！　陳吉仲曝後續足跡：密集追蹤

高國麟適時二壘打！林益全連兩天開轟　悍將4比0領先味全

回憶殺！V6《校園瘋神榜》最後合體　他一現身逼哭觀眾

民進黨公投說明會30日開跑　蔡英文、蘇貞昌、賴清德兵分桃園屏東

新人王會是誰？　林岳平首選曾峻岳說分明

陳宗彥問「大陸是哪國」國台辦氣炸！陳時中冷回2句

為何藍山咖啡不紅了？　網發文討論一原因秒認同

她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　有3怪味恐肝肺出問題

孫德榮「腎衰竭跡象」送醫憔悴報平安　曝醫2派說法：擔心後遺症

中廣案馬英九沒罪　合議庭：趙少康條件未劣於高育仁

影／郭天信超強美技太帥　連林哲瑄都拍手

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

藝FUN券第3週抽籤！幸運號碼今公布

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

探18度時間曝！年底氣溫可能更低

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

王必勝爆不倫　名醫偷吃最震驚是他

更多熱門

相關新聞

動物園10／30起放寬人數上限、飲食

動物園10／30起放寬人數上限、飲食

全台新冠肺炎疫情趨緩，台北市教育局27日表示，考量疫情趨於穩定，且全國第1劑疫苗施打覆蓋率持續上升，為兼顧防疫與民眾的生活品質，北市府決定再放寬動物園、青少年發展處、兒童新樂園等社教機關管制措施，讓市民可以盡情享受社教及育樂服務。

議員爆：涂淑芳曾稱體驗班「風雨無阻」

議員爆：涂淑芳曾稱體驗班「風雨無阻」

王欣儀：勿讓家長變「學校提款機」

王欣儀：勿讓家長變「學校提款機」

港教育局要求：下學年新進教師須通過《基本法》測試

港教育局要求：下學年新進教師須通過《基本法》測試

14歲國中棒球員受訓中暑亡　陳其邁下令追真相究責

14歲國中棒球員受訓中暑亡　陳其邁下令追真相究責

關鍵字：

楊振昇教育局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

連千毅正式決裂澎恰恰！

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

可米小子隊長「罕提2離世成員」

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面