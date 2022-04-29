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邱毅批他「不肖子」不如老爸　李敖兒李戡提告反擊再贏一局

▲▼李戡北院告邱毅。（圖／記者羅志華攝）

▲已故作家李敖之子李戡告前立委邱毅求償。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

前立委邱毅自認無端遭已故作家李敖的兒子李戡多次攻訐，3年前在對岸網站播出的節目裡，批李戡「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」等語，李戡提告求償，邱毅抗辯李戡拿不出證據卻污衊他，不像李敖生前提出質疑都能舉出事例佐證，台北地院審理認為，邱毅講這些話跟公共議題無關，今判他須賠償李戡精神慰撫10萬元，可上訴。

邱毅因同一件事另被李戡提起刑事訴訟，高院二審撤銷北院一審對邱毅的無罪判決，改依公然侮辱罪判邱毅罰金8000元定讞。事情起因是邱毅2019年11月17日，在對岸《今日頭條》網站播出的《邱毅說》節目裡，本來在講統獨內幕議題，突然提起「還有一個大作家，號稱大作家大文豪的兒子，也眼紅」。

邱毅數落「他不想想如何學學他老爸，他老爸還有他的風骨，不像他的這個兒子一樣，『這個不肖子』，還在那邊抱著綠營、台獨的大腿，跟大陸要糖果，要不到，要發洩怒氣，竟然發洩到我的身上」、「質疑別人要拿出證據嘛，沒有證據、無的放矢，只顯示你內心的骯髒與你淺薄而已」等語。

▲新黨召開《全民公投KO惡法》下架反滲透法記者會，邱毅發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲前立委邱毅。（圖／記者林敬旻攝）

邱毅雖沒指名道姓，但他說「我跟他老爸是立法院的同事，我跟他老爸是整個在政論界裡面的同樣的兩棵大柱子，他是哪顆蔥啊」，明眼人一看就知邱毅說的是已故作家李敖、罵的是李敖兒子李戡。

李戡提告求償200萬元，指邱毅這段視頻累積逾254萬人次看過，藉由網路無遠弗屆傳播，加上邱毅還責備他「你對得起你老爸嗎」、「你老爸如果在地下知道你幹了這個事，化成厲鬼也把你咬掉」，使他承受莫大精神痛苦。

邱毅反駁指出，李戡對號入座，且疑似自導自演在留言區操作評論，他絕沒意圖侮辱李戡，僅合理評論李戡對他毫無證據的污衊。邱毅強調，李戡向大陸要求出版李敖著作被拒，就大肆抨擊對岸並波及他，因李戡在對岸有「不良道德行為，遭全部網路平台封號」，所以在對岸沒什麼知名度，更不會有什麼名譽損害。

不過法官認為，邱毅這段節目主題是分析總統候選人的兩岸政策、闡述自身因統獨立場而遭受批評，卻以「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」等語羞辱李戡，跟公共議題無關。

法官認定邱毅侵害李戡名譽權，衡量雙方身分地位與經濟能力，今判邱毅應賠償10萬元。李戡本案另告邱毅2019年12月27日在臉書PO文，說他被民進黨「收買或支使」攻擊邱毅，也構成妨害名譽，法官認為邱毅這部分言論屬於合理評論，判決免賠，可上訴。

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