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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「羅智強的做法惹火黨主席」　邱毅嘆：九合一可能是朱立倫最後一戰

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

北市議員羅智強原要宣布是否參選桃園市長，卻在與國民黨主席朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等。前國民黨立委邱毅表示，羅智強選定桃園不走，若朱立倫無大智慧化解，年底大選極可能是政治生涯最後一戰。

到底有沒有「威逼」羅智強，朱立倫5日接受媒體提問時，5度重複回應：「身為黨主席，我必須負起責任，說該說的話，做該做的事情，我信守承諾，不放話也不回應，一切以大局為重，黨的團結，黨的勝選，是最高的目標。」

對於「電話威逼」的風波，邱毅感嘆，國民黨高層又搞內鬥了，這回是朱立倫槓上羅智強。羅智強是前總統馬英九愛將，又是中廣董事長趙少康戰鬥藍的骨幹，他去年在黨主席選舉中力挺朱立倫，但選後朱立倫掌握黨機器，並結合花蓮王傅崐萁，形成朱傅對壘馬趙的情勢。

邱毅分析，事件的起因是羅智強想選台北市長，但朱立倫推出蔣萬安擋道，羅智強闖不過，只好去環島苦行。苦行是虛，其實他的目標就是桃園市。桃園市是藍大於綠的選民結構，眷村多、外來人口多、客籍人士多，過去國民黨大意失荊州，輸給了桃園市長鄭文燦，現在鄭文燦任期屆滿，國民黨的機會當然來了。

邱毅表示，羅智強志在選桃園市長，不過朱立倫另有盤算，朱是桃園人，桃園改制前他做過縣長，他認為桃園市長人選應該是自己人，尤其是本地人，而桃園本地有現任的三名立委和議長，並不乏可出馬角逐的優秀人選。

對於年底大選布局，邱毅透露，朱立倫屬意羅智強去高雄選，但高雄是民進黨大本營，尤其在前高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨誰去高雄就是炮灰。羅智強自然清楚朱立倫的小心思，所以他選定桃園不走了，是有點霸王硬上弓的強勢。

邱毅表示，羅智強的做法把朱立倫惹火了，堂堂黨主席竟與羅智強打了三個小時電話，表面説是勸退，卻充滿情緒性的恫嚇。朱立倫的焦慮可以理解，但他沒料到羅智強把電話內容透露給徐巧芯和游淑慧，徐巧芯馬上到網路節目大爆料，於是一場空前的大內鬥就引爆了。

邱毅感嘆，媒體似乎比較同情羅智強，朱立倫成了眾矢之的，社會對國民黨的惡感更強烈了。就看朱立倫有沒有大智慧來化解。今年年底九合一選舉，極可能是朱立倫政治生涯的最後一戰，他現在內心的焦慮可以想像，但也正是考驗他有無抗壓能力，逆襲闖關的難得機會。

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