上班族夢到「怪異3色」　醒後秒奔彩券行下注！爽中7800萬嗨變富翁

▲馬來西亞一名上班族因為夢到紅藍白3色，便將家中這3個顏色的車牌當作投注號碼，沒想到居然贏得了大獎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名30歲的上班族因為夢到紅、白、藍3種顏色，於是跑到附近以這3種顏色為招牌的彩券行投注，沒想到竟幸運贏走了價值高達馬幣1150萬令吉（約新台幣7800萬元）的大獎，一夕變身百萬富翁。

綜合當地媒體報導，這名幸運兒22日晚間睡覺時，做了一個非常模糊的怪夢，儘管他在起床後，便忘記了夢中大部分的細節和內容，不過他在半夢半醒間，依稀記得夢裡不斷出現紅、白、藍3種顏色，令他更覺神奇。

▲男子因為大馬彩的招牌也是紅藍白3色，因此便選擇這家彩券行下注。（示意圖／翻攝自大馬彩官網）

這名男子和妻子分享這個怪夢時，妻子開玩笑地表示，家裡附近的彩券行「大馬彩」，招牌就是這3個顏色，讓男子頓悟，這可能是個好徵兆，於是當天下午就跑到彩券行下注。

經過一番分析後，男子決定將自己與親戚幾輛同樣是這3種顏色的車牌當作投注號碼，於是買下了4630+5847的組合。沒想到在開獎時，這名幸運兒猛然發現，他居然中了大獎，還贏得了總值馬幣1153萬7426令吉的獎金，讓他感嘆真是一筆天賜橫財。這名幸運兒透露，他將利用這筆獎金規劃他的投資項目和捐助慈善。