校內險遭性侵！校長竟公開受害女生姓名逼轉校：他是高材生

▲大馬一名女學生控訴自己險遭男同學性侵，但由於對方是高材生，校長為了不影響校譽，竟公開責怪她太早到校。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞「拯救學校」匿名網站最近接獲一名女學生的投書，控訴她在清晨抵達校園後，差點被同校的一名高材生強暴，幸虧女孩最終幸運地逃過了狼爪。不過，由於校方不想影響學校名譽，因此校長包庇了這名加害者，甚至還在週會上公開女學生的名字，責怪她太早到學校，讓女學生自覺受盡侮辱，最後只能轉校離開。

據《星洲日報》報導，這名受害女同學回憶道，事發當天，她一早就來到學校，不過由於當時距離上課時間還早，因此校園內並沒有太多的人，「突然，一名男同學從身後用手摀住了我的嘴，用力地想將我拖下樓。我對神發誓，他當時就是想要性侵我。不過還好，這時有人走近了我們所在的地方，因此他在聽到腳步聲後就立刻放我離開」。

女學生事後哭著向老師舉報此事，老師也承諾會立刻展開調查，不過接下來事情的發展卻深深地傷害了這名受害者。在接下來的週會上，校長向所有學生講述了這起事情的經過，還公開了受害女學生的姓名，「他們並沒有找出受害者，反而還責怪我太早到學校。顯然，校方為了維護學校的名譽，並不願意公開調查此事，因此他們只能犧牲我」。

女同學也強調，儘管她並不清楚涉案的男同學是誰，但她知道這名加害者是一名高材生，因此學校才選擇站在加害者的一方，「在這件事發生後，我感覺自己受盡了侮辱，還被迫閉嘴對自己的遭遇閉口不提，我實在是受不了了，最後只能選擇轉校」。

這起事件曝光後，立刻引起了不少網友的關注，他們憤怒地在留言處標記馬來西亞教育部，向當局施壓，要求政府處理此事。也有網友建議，女學生應直接公開學校名稱，畢竟學校已經在週會上公開她的身份，羞辱了她。還有網友也對女學生的遭遇深表同情，除了鼓勵她要「早日走出陰影」外，也祈禱這樣的事「不會發生在自己和家人身上」。