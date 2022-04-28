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警銷毀爆竹反釀大爆炸！3人受傷、50車被毀　炸出巨型蕈狀雲畫面曝

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞警方26日傍晚6點左右展開取締爆竹的銷毀行動，不料卻在過程中引發大爆炸，現場除了炸出直衝天際的巨型蕈狀雲外，還造成嚴重火災，燒毀了停泊在警局倉庫附近約50輛的汽車，另有3名男子手臂及身體灼傷。

綜合當地媒體報導，馬來西亞警方早前充公一批價值417萬令吉（約新台幣2820萬元）的爆竹，並於26日傍晚，在冼都（Sentul）警區總部，用水炮灑水和輾壓的方式銷毀贓物。豈料，在輾壓過程中，部分未被淋濕的爆竹竟因火藥與砂石摩擦後產生高溫，並在丟入垃圾桶時被引燃，進而引發大爆炸，造成嚴重火災。

▲▼馬來西亞爆炸。（圖／翻攝自YouTube）

▲馬來西亞警方在銷毀爆竹時引發大爆炸，現場甚至還炸出了巨型蕈狀雲。（圖／翻攝自YouTube）

從現場畫面可見，在大爆炸發生後，警局倉庫立刻竄出滾滾濃煙，黑灰色的巨型蕈狀雲直衝天際，火勢也隨著響起的聲聲爆竹聲迅速蔓延，駭人的景象宛若末日電影。消防局隨後證實，火災的情勢相當猛烈，除了燒毀倉庫30%的面積外，就連停在附近的50輛車都受到破壞，鄰近的民宅和學校也受到波及。

一位附近居民表示，他停泊在家門口的轎車，一面車鏡被爆炸的衝擊波整面震碎，而倉庫附近的一所學校也有15間教室的玻璃窗被震破。這場意外也導致了3名年齡介於25至30歲、協助清理倉庫的男子手臂及身體灼傷，不過還好他們的傷勢都比較輕微，目前已被送院治療。

▲▼馬來西亞爆炸。（圖／翻攝自吉隆坡消防局官網）

▲這場爆炸造成了3人輕傷、50輛汽車被毀。（圖／翻攝自吉隆坡消防局官網）

當地警方表示，警方在接獲火災的投報後，便立即與消防局配合、一同撲滅火勢，「警方是根據法庭指示的程序來銷毀這批爆竹，但相關方式或許不適合用於銷毀數量如此龐大的爆竹，導致這場意外始料不及地發生了。警方目前猜測這起爆炸發生的原因可能與天氣炎熱有關，而警方也將在調查及化驗報告出爐後，進一步檢討更有效及安全銷毀爆竹的方式」。

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