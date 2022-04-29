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city’super祭買1送1在家過節！超市勞動連假+母親節優惠一次看

▲▼city’super年度「會員尊榮日」優惠。（圖／city’super提供）

▲city’super針對勞動連假及母親節，祭出多重優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

隨著台灣疫情急速升溫，單日新增確診數破萬例，如今迎來勞動連假及母親節，許多消費者也轉往規劃在家過節，city’super除了與電商平台合作設置「防疫專區」；也集結高檔食材、壽司盛盒、進口水果禮盒、養生保健禮盒及名店蛋糕等，並網羅上百件商品祭出「1+1優惠」，在家過節也能有滿滿儀式感！

City’super攜手遠傳friDay購物、蝦皮購物電商雙平台，因應疫情設置「防疫專區」消費滿688元即免費宅配到府，滿1200元再折100元。集結居家必囤的米、麵、罐頭及油醬、調味料，另外必備的酒精、口罩、清潔殺菌等防疫物資一應俱全，並針對即將到來的勞動連假及母親節所延伸出的自煮商機，集結高檔食材、壽司盛盒、進口水果禮盒、養生保健禮盒及名店蛋糕等，網羅上百件商品推出「1+1優惠」，讓連假及母親節在家也有滿滿儀式感，能盡情品嚐豪華澎湃的料理。

▲▼city`super針對母親節，網羅上百件商品祭出1+1優惠。（圖／業者提供） 

▲網羅上百件商品推出「1+1優惠」，讓連假及母親節在家也有滿滿儀式感，能盡情品嚐豪華澎湃的料理。（圖／業者提供）

針對勞動連假及母親節，祭出多重消費回饋，包括5/1前消費滿千送百抵用券；5/8前消費滿888元，送市價210元運用全榖食材且高纖營養的「脆萃纖 法式巧克力燕麥脆米花」一盒；消費滿千加碼再抽市值萬元以上義大利、日本精品小家電；再享Happy Go點數3倍送等。

同步開賣被譽為一生必吃一次的天然手工「法國La Fermière陶罐優格」140g 售價190元，共引進最熱銷的原味、橙花蜂蜜、草莓、檸檬、黑莓藍莓等5種口味。

▲▼city`super針對母親節，網羅上百件商品祭出1+1優惠。（圖／業者提供）

▲同步開賣被譽為一生必吃一次的天然手工「法國La Fermière陶罐優格」。（圖／業者提供）

在「1+1優惠」方面，還有西班牙蓓琳娜Bellina金裝特級初榨橄欖油，1000ml「買1送1」優惠價580元；日本熱銷零食Tohato東鳩 厚切網狀鹽味洋芋片，5袋裝「買1送1」優惠價175元；日田天領水純天然活性氫礦泉水500ml，1瓶原價65元，2瓶優惠價99元；亦澤 純黑芝麻杏仁脆片/花生脆片300g「買1送1」優惠價240元。

● 全聯福利中心
 
而身為全民超市的全聯福利中心，也在即日起推出「健康美麗節」檔期，眾多相關商品都祭出優惠，部分維他命C商品更有「第2件5折」。同步還有「新世界葡萄酒大賞」、「春之咖哩季」檔期活動，指定商品祭出全聯價75折起優惠。

▲全聯公布疫情5大消費趨勢，同時推出多檔期優惠活動。（圖／全聯提供）

另為了體貼辛苦勞工，全聯實體門市將於4/30～5/2推出OFF COFFEE同品項「買1送1」，阪急麵包全品項任4個100元。PXGo!全聯線上購則推出推出OFF COFFEE美式「買35送35」，一共70杯，售價875元，等於一杯只要12.5元超划算；另有拿鐵「買25送25」，售價875元；阪急麵包買10送3，售價600元。

▲全聯推出OFF COFFEE、阪急麵包優惠活動，讓辛苦的勞工們休息片刻。（圖／全聯提供）

全聯小時達也首度推出線上母親節福袋，5/3～5/5限時3天，每天中午12點30分在全聯小時達、Uber Eats雙平台限量開搶。讓消費者免出門排隊，在家動動手指就能搶購，頭獎祭出Mini Cooper全新三門掀背汽車，市價約155萬，另還有1克拉鑽石項鍊、黃金條塊等大獎。

● 美廉社

而「巷口超市」美廉社也與台北知名星級飯店合作，推出主廚名菜讓消費者預訂，在自家巷口門市就能領取；另外會員消費滿299元就贈送百元購物金，還能抽價值2.5萬「黃金元寶」，加碼再抽「iPhone 13 Pro」。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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