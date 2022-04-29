全聯公布疫情5大消費趨勢！六日一滿額現折百元　優惠一次看

▲全聯公布疫情5大消費趨勢，同時推出多檔期優惠活動。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

疫情邁入第3年，加上本土疫情近來持續升溫，全聯也藉這波數據整理出5大消費趨勢；另外自4/29起至5/12推出許多檔期優惠活動，包含「健康美麗節」、「寵物博覽會」、「新世界葡萄酒大賞」、「春之咖哩季」等，除了有特價之外，活動期間每週六、日、一，會員購買保養、美妝品、功能性保健食品，單筆每滿888元可現折100元，陪消費者齊心抗疫。

連續3年的疫情改變了人們生活方式，全聯也藉由這波消費者購買行為與銷售數據，整理出5大消費趨勢，分別為「全方位防護力」、「全面健康保養」、「全心居家療癒」、「全自煮超便利」、「全天毛孩陪伴」等。

戴口罩、勤洗手成為生活日常，進一步帶動酒精、乾洗手、漂白水、口罩等類別業績持續成長，全聯觀察指出，這股「全方位防護力」趨勢，促使長期配戴口罩使消費者更注重口腔衛生，因此漱口水連年成長，去年銷量較前一年成長超過15%；另近來也發現喉糖銷量成長近10%。

而在「全面健康保養」趨勢方面，隨著居家時間變長，民眾也開始有更多機會專注在自身，不僅重視自己與家人的健康，關於身體保養變美的需求同時提升，如2021年整體保健品較前年成長超過1億元，尤其維他命C銷量年成長近6成，可見消費者在疫情下對增強免疫力、身體保健、健康飲食較以往重視。

▲「健康美麗節」活動期間的每週六、日、一，會員購買指定保養、美妝品、功能性保健食品，單筆每滿888元現折100元。（圖／全聯提供）

全聯自4/29起推出「健康美麗節」檔期，眾多相關商品祭出優惠，部分維他命C商品更有「第2件5折」。而全新上市的限量「KUNDALxBT21聯名洗護髮組系列」，一共有7個角色與香味，每盒除了內含1瓶香氛洗髮乳、1瓶香氛補水護髮素外，還有一個角色專屬小提袋，售價599元，任2盒特價1,098元，全聯獨家販售，售完為止。

▲「KUNDALxBT21聯名洗護髮組系列」一共有7個角色與香味，全聯獨家限量販售。（圖／全聯提供）

另外在家自煮、追劇成為主要休閒娛樂，進一步帶動即食調理包、氣炸料理、快煮麵等商品快速成長，如全聯去年冷凍調理食品整體業績對比前年成長4成；同時也發現，零食餅乾與酒類等需求量大幅增加。據統計，休閒零食去年就較前一年成長2成、調酒類商品更是成長超過3成。

▲疫情影響，越來越多人宅家時間變多，全聯販售多款快速料理，滿足消費者在家自煮需求。（圖／全聯提供）



為陪伴消費者度過宅家時光，全聯自4/29起推出「新世界葡萄酒大賞」、「春之咖哩季」檔期活動，指定商品祭出全聯價75折起優惠，更請來明星主廚詹姆士教你如何做。同時可搭配葡萄酒達人林才右推薦的紅、白酒，展現生活居家品味。

而台灣雖面臨少子女化，毛小孩卻不斷增加，根據農委會公告觀察，2013～2019家貓成長速度快，加上疫情影響下，民眾對毛小孩的陪伴與健康重視增加，據全聯銷售資料也顯示出，貓咪食品去年業績較2020年成長近10%；而整體寵物類別成長最快速的是寵物零食，去年業績較前年成長超過4成。全聯4/29起還推出「寵物博覽會」檔期活動，全店寵物商品單筆消費滿每滿299元可現折20元。

▲全聯推出「寵物博覽會」檔期活動。（圖／全聯提供）

為推廣在家防疫過節，繼全聯小時達推出線上「母親節福袋」抽Mini Cooper、黃金條塊等大獎；美廉社也與台北知名星級飯店合作，推出主廚名菜讓消費者預訂，在自家巷口門市就能領取；另外會員消費滿299元就贈送百元購物金，還能抽價值2.5萬「黃金元寶」，加碼再抽「iPhone 13 Pro」。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。