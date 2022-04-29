　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯公布疫情5大消費趨勢！六日一滿額現折百元　優惠一次看

▲▼全聯公布疫情5大消費趨勢，同時推出多檔期活動。（圖／全聯提供）

▲全聯公布疫情5大消費趨勢，同時推出多檔期優惠活動。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

疫情邁入第3年，加上本土疫情近來持續升溫，全聯也藉這波數據整理出5大消費趨勢；另外自4/29起至5/12推出許多檔期優惠活動，包含「健康美麗節」、「寵物博覽會」、「新世界葡萄酒大賞」、「春之咖哩季」等，除了有特價之外，活動期間每週六、日、一，會員購買保養、美妝品、功能性保健食品，單筆每滿888元可現折100元，陪消費者齊心抗疫。

連續3年的疫情改變了人們生活方式，全聯也藉由這波消費者購買行為與銷售數據，整理出5大消費趨勢，分別為「全方位防護力」、「全面健康保養」、「全心居家療癒」、「全自煮超便利」、「全天毛孩陪伴」等。

戴口罩、勤洗手成為生活日常，進一步帶動酒精、乾洗手、漂白水、口罩等類別業績持續成長，全聯觀察指出，這股「全方位防護力」趨勢，促使長期配戴口罩使消費者更注重口腔衛生，因此漱口水連年成長，去年銷量較前一年成長超過15%；另近來也發現喉糖銷量成長近10%。

而在「全面健康保養」趨勢方面，隨著居家時間變長，民眾也開始有更多機會專注在自身，不僅重視自己與家人的健康，關於身體保養變美的需求同時提升，如2021年整體保健品較前年成長超過1億元，尤其維他命C銷量年成長近6成，可見消費者在疫情下對增強免疫力、身體保健、健康飲食較以往重視。

▲▼全聯公布疫情5大消費趨勢，同時推出多檔期活動。（圖／全聯提供）

▲「健康美麗節」活動期間的每週六、日、一，會員購買指定保養、美妝品、功能性保健食品，單筆每滿888元現折100元。（圖／全聯提供）

全聯自4/29起推出「健康美麗節」檔期，眾多相關商品祭出優惠，部分維他命C商品更有「第2件5折」。而全新上市的限量「KUNDALxBT21聯名洗護髮組系列」，一共有7個角色與香味，每盒除了內含1瓶香氛洗髮乳、1瓶香氛補水護髮素外，還有一個角色專屬小提袋，售價599元，任2盒特價1,098元，全聯獨家販售，售完為止。

▲▼全聯公布疫情5大消費趨勢，同時推出多檔期活動。（圖／全聯提供）

▲「KUNDALxBT21聯名洗護髮組系列」一共有7個角色與香味，全聯獨家限量販售。（圖／全聯提供）

另外在家自煮、追劇成為主要休閒娛樂，進一步帶動即食調理包、氣炸料理、快煮麵等商品快速成長，如全聯去年冷凍調理食品整體業績對比前年成長4成；同時也發現，零食餅乾與酒類等需求量大幅增加。據統計，休閒零食去年就較前一年成長2成、調酒類商品更是成長超過3成。

▲▼全聯公布疫情5大消費趨勢，同時推出多檔期活動。（圖／全聯提供）

▲疫情影響，越來越多人宅家時間變多，全聯販售多款快速料理，滿足消費者在家自煮需求。（圖／全聯提供）

為陪伴消費者度過宅家時光，全聯自4/29起推出「新世界葡萄酒大賞」、「春之咖哩季」檔期活動，指定商品祭出全聯價75折起優惠，更請來明星主廚詹姆士教你如何做。同時可搭配葡萄酒達人林才右推薦的紅、白酒，展現生活居家品味。

而台灣雖面臨少子女化，毛小孩卻不斷增加，根據農委會公告觀察，2013～2019家貓成長速度快，加上疫情影響下，民眾對毛小孩的陪伴與健康重視增加，據全聯銷售資料也顯示出，貓咪食品去年業績較2020年成長近10%；而整體寵物類別成長最快速的是寵物零食，去年業績較前年成長超過4成。全聯4/29起還推出「寵物博覽會」檔期活動，全店寵物商品單筆消費滿每滿299元可現折20元。

▲▼全聯公布疫情5大消費趨勢，同時推出多檔期活動。（圖／全聯提供）

▲全聯推出「寵物博覽會」檔期活動。（圖／全聯提供）

為推廣在家防疫過節，繼全聯小時達推出線上「母親節福袋」抽Mini Cooper、黃金條塊等大獎；美廉社也與台北知名星級飯店合作，推出主廚名菜讓消費者預訂，在自家巷口門市就能領取；另外會員消費滿299元就贈送百元購物金，還能抽價值2.5萬「黃金元寶」，加碼再抽「iPhone 13 Pro」。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／知名手遊公司驚爆掏空！　負責人涉侵吞1.4億
輝瑞兒童疫苗何時開打？　陳時中：希望6月前
免戳鼻！長庚完成100人唾液快篩實測　陳時中曝「唯一缺點」
便宜非醫材血氧機買得到？　高嘉瑜「打臉」陳時中：求電商連結
快訊／T1職籃首例確診！　球員染疫被迫延賽
沒事別去篩檢站！柯文哲宣布「需持快篩陽證明」：一堆都來湊熱鬧
富邦將下架4張「壽險防疫保單」！　1張確診可賠2.5萬
快訊／國一南下多車連環撞！傷亡不明　車流回堵8公里
男發燒、喉嚨痛還衝澎湖花火節！　確診再傳2團員
快訊／高雄+379　8公共場所足跡曝光
藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了：台人尿性
快訊／再增2死！　今本土狂飆1萬1974例
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

city’super祭買1送1在家過節！超市勞動連假+母親節優惠一次看

全聯公布疫情5大消費趨勢！六日一滿額現折百元　優惠一次看

早鳥報稅刷「指定卡」賺到滿滿小確幸　最高拿2100元回饋及Dyson涼暖風扇

眾多資深藝人指定使用　媽媽瘦腰就靠「這款」了！

摩斯勞動節咖啡買1送1、早餐下殺！母親節3大優惠一次看

【廣編】得金牌的地瓜！健司纖三薯領軍　歐洲評鑑摘四金

美式買1送1、拿鐵買2送2！4大超商「51連假咖啡優惠」懶人包

養出亮麗黑髮！全聯獨家「美吾髮漢方賦黑」用東方本草喚回烏黑亮澤

繳稅季又到了！超商推「門市、線上繳稅」　限時再加碼送77元購物金

賣場驚見日本巨大純米瓶　網：好想解封去日本

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

city’super祭買1送1在家過節！超市勞動連假+母親節優惠一次看

全聯公布疫情5大消費趨勢！六日一滿額現折百元　優惠一次看

早鳥報稅刷「指定卡」賺到滿滿小確幸　最高拿2100元回饋及Dyson涼暖風扇

眾多資深藝人指定使用　媽媽瘦腰就靠「這款」了！

摩斯勞動節咖啡買1送1、早餐下殺！母親節3大優惠一次看

【廣編】得金牌的地瓜！健司纖三薯領軍　歐洲評鑑摘四金

美式買1送1、拿鐵買2送2！4大超商「51連假咖啡優惠」懶人包

養出亮麗黑髮！全聯獨家「美吾髮漢方賦黑」用東方本草喚回烏黑亮澤

繳稅季又到了！超商推「門市、線上繳稅」　限時再加碼送77元購物金

賣場驚見日本巨大純米瓶　網：好想解封去日本

打高爾夫球遇戰鬥袋鼠！　女莫名被撞倒「狂踩好幾腳」重傷送醫

5字頭成往事！青埔房價再創新天花板　預售案每坪61萬成交

快訊／柯文哲喊快篩陽視為確診　陳其邁以現在「盛行率」說話了

花蓮+272！限制輕症住院5天　Ct值30或採陰性就出院

白手長臂猿「阿寶一家」赴六福村任保育大使　北動猿島新主人出爐

上班族夢到「怪異3色」　醒後秒奔彩券行下注！爽中7800萬嗨變富翁

她拿著霜淇淋推車　汪逮到機會「高速狂舔」盡情偷吃

做人不要太壞心！柯文哲籲快篩陽別到處跑：當自己確診戴好口罩

公司治理評鑑結果出爐！高鐵連5年排名前5％　4度蟬聯這1殊榮

涉掏空1.4億！知名手遊公司「真好玩」負責人遭聲押禁見

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

消費熱門新聞

4大超商「51連假咖啡優惠」懶人包

賣場驚見日本巨大純米瓶

超商咖啡買6送6、糖果巧克力買1送1

養出亮麗黑髮！全聯獨家「美吾髮」喚回烏黑亮澤

22元爽喝大美式！超商限時咖啡飲品優惠

眾多資深藝人指定使用　媽媽瘦腰就靠「這款」了

超商連5天「美式、拿鐵買2送2」

肯德基「炸雞起司鍋」1萬份回歸

麥當勞「99元套餐」嗑爆漢堡+雞塊+可樂

美式賣場直擊家庭客掃日本洗衣精

牛奶瓶夜燈超可愛！咖波14款限量周邊來了

屈臣氏、康是美快篩最新補貨資訊

超商獨賣！寶可夢6款限量周邊來了

早鳥報稅刷「指定卡」　賺到滿滿小確幸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

0避孕都沒中！大牙內診「找不到開口」崩潰

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面