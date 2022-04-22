美廉社母親節抽黃金元寶、iPhone 13！超市推飯店名菜主打在家過節

▲美廉社與人氣飯店合作，推出主廚大餐和母親節蛋糕預購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為推廣在家防疫過節，繼全聯小時達推出線上「母親節福袋」抽Mini Cooper、黃金條塊等大獎，美廉社也與台北知名星級飯店合作，推出主廚名菜讓消費者預訂，在自家巷口門市就能領取；另外會員消費滿299元就贈送百元購物金，還能抽價值2.5萬「黃金元寶」，加碼再抽「iPhone 13 Pro」。

美廉社倡導居家防疫過節，首度攜手台北喜來登、台北寒舍艾美等星級飯店，推出主廚名菜，讓消費者在家安心過節。其中台北喜來登推出給媽媽的溫補湯品「養氣山藥燉全雞」，還有主廚精心熬煮的黑蒜排骨湯，湯頭濃郁鮮甜富含膠質。

而連續四年榮獲台北米其林指南推薦的二星餐廳請客樓，則推出雪菜肉絲麵；台北寒舍艾美則合作推出客家氣息的陳年菜脯雞湯，只要到門市加入美廉社門市LINE群下單，星級美食就能在巷口領取。另外美廉社線上預訂平台「Go美廉」也集結網路人氣伴手禮，包括各種人氣母親節蛋糕。





▲▼美廉社與名店合作，推出主廚大餐和母親節蛋糕預購。（圖／業者提供）

凡會員消費滿299元，再送百元購物金；同時可到官網登錄發票參加抽獎，獎品包括價值2.5萬的黃金元寶，限量5名；而購買指定飯店名菜，可加碼再抽iPhone 13 Pro 128G，價值32,900元，限量3名。

▲全聯小時達首度推出線上「母親節福袋」抽Mini Cooper。（圖／全聯提供）

另外，全聯小時達今年首度推出線上「母親節福袋」，5/3～5/5限時3天，每天中午12點30分，在全聯小時達、Uber Eats雙平台限量開搶，總共限量3萬袋，每袋520元。除了有價值超過千元內容物，還有機會抽大獎，頭獎祭出Mini Cooper全新三門掀背，市價約155萬，另還有1克拉鑽石項鍊、黃金條塊等，讓消費者免出門排隊，在家動動手指就能搶購。

▲全聯小時達「母親節福袋」內含超過10樣精選好物。（圖／記者林育綾攝）



而全聯美味堂也特別推出手路菜，只需簡單復熱，就能輕鬆在家辦桌，不用出門也能享受好料。4/29～5/12期間，美味堂主打母親節創造餐桌儀式感，特別與名店紅豆食府聯名，推出3款經典菜色，包括「紅燒烤麩」經典寧式小菜，「花生豬腳」嚴選優質豬脚，富含滿滿膠原蛋白，適合給媽媽補一下；「鎮江子排」嚴選國產豬肋骨等好菜，預計此檔可超過1,000萬元業績。