快訊／再增2死！今本土狂飆1萬1974例「連兩天破萬」、境外增339

記者洪巧藍／台北報導

本土病例突破萬例！中央流行疫情指揮中心今（29）日公布新增例1萬1974例本土個案，另增130例境外移入，確診個案新增2例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

新增的本土病例再創歷史新高，全台22縣市都有個案，仍以新北市最多，單日確診4095例，比昨日略降；另有2縣市破千，分別是台北市2702例、桃園市1987例，仍比昨天略升；其他依序是基隆市605例、台中市586例、高雄市391例、花蓮縣272例、台南市227例。

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指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

指揮中心今日公布國內新增12,313例確定病例，分別為11,974例本土個案及339例境外移入(260例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增之11,974例本土病例，為5,793例男性、6,178例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年2月14日至4月28日，其中包含6,297例為無症狀感染，個案分佈為新北市(4,095例)、臺北市(2,702例)、桃園市(1,987例)、基隆市(605例)、臺中市(586例)、高雄市(391例)、花蓮縣(272例)、臺南市(227例)、彰化縣(194例)、宜蘭縣(180例)、新竹縣(162例)、屏東縣(118例)、新竹市(107例)、雲林縣(88例)、臺東縣(64例)、南投縣(60例)、苗栗縣(55例)、嘉義市(36例)、嘉義縣(27例)、澎湖縣(9例)、金門縣(6例)及連江縣(3例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增2例本土病例死亡個案，分別為80多歲及50多歲男性，皆屬重度感染個案與具神經系統疾病史，其中1人已接種3劑COVID-19疫苗、另1人已接種2劑。兩案分別於今年4月18日及4月21日確診，住院治療期間使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋等藥物治療，分別於4月23日及4月24日死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為173例男性，165例女性，1例調查中，年齡介於10多歲至70歲多歲，分別自越南(48例)、菲律賓(10例)、印尼(7例)、泰國(5例)、加拿大、德國、瑞士、美國、馬來西亞、寮國(各1例)移入，另263例調查中。入境日介於今年3月18日至4月28日。