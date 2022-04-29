網傳打疫苗無用　羅一鈞曝數據：未接種疫苗者中重症比例高

▲指揮中心4/29記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近來國內本土疫情延燒，單日確診病例已經連兩天破萬，而累積中重症達189例，網路也有人批評，「中重症一堆都有打過2劑、3劑疫苗，打疫苗根本沒用」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞拿出數據說明，有接種三劑的人口達到1200萬人，一劑都沒打人口僅約150萬左右，從人口比例來看，未接種或者未打滿兩劑出現中重症的比例比打兩劑以上的人要高。

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▲指揮中心4/29公布189例中重症個案接種疫苗統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例6萬3006人，當中有6萬2817人為輕症，輕症比例99.7%，中重症部分，新增30例中重症，當中有29名中症、1人重症，目前累積中症170人，重症19人。

羅一鈞說明，累積到今天公布189例中重症，其中未接種的案例數是56人，佔30%，一劑的是20例，佔11%，其餘就是兩劑有41人、三劑有72人。

羅一鈞分析，從數字或比例看，接種三劑疫苗的人中重症是最多，不過這是因為整個全國目前接種三劑人口超過1200萬，未接種任何一劑的人口只有150萬左右，本來就有八倍的差距。看起來未接種或是未打滿兩劑民眾出現中重症，整體的從人口上面比例來講比打滿兩劑以上的人來得高。