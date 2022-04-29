不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區　19區最後淨土曝光

▲萬人確診率排行，宜蘭南澳居冠。（可點圖放大／翻攝新冠肺炎本土病例地圖）

網搜小組／劉維榛報導

地圖神人江明宗依疾管署資料，研發出「新冠肺炎本土病例地圖」，截至4月27日數據顯示，「萬人確診率」鄉鎮區排行前5名卻不在雙北市，其中基隆市就占了3名，另外全台19區淨土也曝光了。

點開地圖「萬人確診率」意指每萬人中有多少人確診，第一名是宜蘭縣南澳鄉，每萬人口比率323.71，確診數為194；第二名是花蓮縣秀林鄉，每萬人口比率210.48，確診數為352；第三名為基隆市仁愛區，每萬人口比率160.04，確診數為665；第四名與第五名則也都是基隆市，分別為基隆中正區與信義區。

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對於以上排行數據，江明宗曾在臉書解釋，這代表人口較少，但確診數較多，資料中的人口總數為戶籍人口，或許會發生確診者實際上不居住在那的情況，因此僅供參考。

至於累積確診數最高縣市部分，新北市板橋區3247例居冠，新北市中和區2836例第二，桃園市桃園區2665例排第三名。

值得注意的是，全台鄉鎮區域仍有19區為境土，可見中南部地圖上部分呈現白色，包括彰化縣大城鄉，嘉義縣阿里山鄉、番路鄉、布袋鎮、鹿草鄉，台南市南化區，高雄市那瑪夏區、甲仙區、內門區、田寮區、茂林區，屏東縣三地門鄉、霧台鄉、牡丹鄉澎湖縣望安鄉、七美鄉、西嶼鄉，金門縣烏坵鄉，連江縣北竿鄉。

▲全台19區最後淨土 。（圖／翻攝新冠肺炎本土病例地圖）



江明宗補充直呼，地圖上的數字有可能跟指揮中心或是縣市政府記者會發佈的不太一樣，主要是資料認定的時間點差異，我都是以疾管署資料為主，並未逐一比對差別之處，程式也沒有對數字做任何加工。