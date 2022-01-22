鄭州暴雨380死是「天災+人禍」！市委書記被拔　處分180多名官員

▲鄭州去年7月發生暴雨洪災。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

去年7月20日河南鄭州特大暴雨造成380人死亡失蹤案，大陸國務院災害調查組21日公布，鄭州多項違紀違法與嚴重疏失的調查報告。鄭州市委、市政府官場遭到大清洗，市委書記、市長、副市長等多達180餘名官員、公職人員紛被撤職、降級、記過。

據《新華社》報導，調查組認定，鄭州市委書記徐立毅對災害風險認識不足、警惕性不高、防範組織不力，災害發生後統籌領導和應急處置不當，督導檢查和履職盡責不到位，造成嚴重後果和不良影響。中紀委決定給予徐立毅黨內嚴重警告處分，政務降級處分。徐立毅昨天同時被免職，由河南周口市委書記安偉接任。

河南省紀委對鄭州市委副書記、市長侯紅黨內嚴重警告、政務降級處分，給予鄭州市副市長吳福民撤銷黨內職務、政務撤職處分，給予鄭州市副市長李喜安、陳宏偉政務記大過處分。

鄭州地鐵集團有限公司設計師、工程師、指揮長等8人涉嫌工程重大安全事故罪、重大責任事故罪，被公安機關立案偵查並依法逮捕。另外對涉嫌違紀違法的89名公職人員嚴肅問責。

同時，對災害中存在失職失責問題的鄭州市、滎陽市、鞏義市、新密市、登封市、二七區、金水區黨委政府及應急管理、水利、城市管理、交通運輸、城鄉建設、公安交管等部門的86名公職人員嚴肅問責。

國務院調查組批評鄭州市委、市政府各級領導幹部存在形式主義、官僚主義問題；黨政主要負責人見事遲、行動慢，關鍵時刻統一指揮缺失；災情資訊報送存在遲報瞞報問題。特別是發生地鐵（淹死14人）、隧道（淹死6人）等本不應該發生的傷亡事件。

調查報告說，鄭州市因災死亡失蹤380人，鄭州市對因災死亡失蹤統計上報態度消極，還以多種藉口阻礙資訊報送，甚至在不同階段瞞報139人：鄭州市本級瞞報75人、縣級瞞報49人、鄉鎮（街道）瞞報15人。中央、省委、省政府兩次發出緊急通知後才統計上報，調查組進駐後又才增加公布41人。

鄭州「720」特大暴雨重大災害共造成河南省150個縣（市、區）共1400多萬人受災，因災死亡失蹤398人，其中鄭州市380人；直接經濟損失1200百億人民幣。