漢光38號演習兵推共軍犯台　國台辦：軍演水平我是外行人都看不上

▲今年國軍漢光38號演習兵推共軍可能犯台，並參考烏俄衝突當啟示。（資料圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／綜合報導

國防部昨宣布「漢光38號」演習，5月份為「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，以共軍可能犯台為基礎，並參考俄烏戰爭的啟示。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（26日）指出，「台灣軍演水平，‌‌連我是外行人都看不上，這麼搞（指民進黨）真的是死路一條，他們死不要緊，不該拿台灣2,300萬人民當肉彈和人質來綁架。」

馬曉光說，「台灣當局就是要謀獨挑釁，企圖乞憐於外部勢力，給自己創造狀態，實際上外部勢力也靠不住，於是幻想以武來謀獨。」

馬曉光表示，「說句實話，台灣的軍演水平，‌‌大概我這個外行人都看不上。所以我覺得他們這麼搞，‌‌真的是死路一條，他們死不要緊，不應該拿台灣2,300萬人民當肉彈、當人質來綁架。」

最後，馬曉光說，我們也再次呼籲，台灣民眾不要上當受騙，還是要回歸到兩岸關係和平發展的正確軌道，兩岸民眾共享和平、共享繁榮、共享發展，一起過上美好生活。‌

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／翻攝CCTV4）

另外，有媒體提問，金門馬祖是「兩岸前線」必須保護「台灣安全」。金門縣長表示，金門人期盼和平，不希望兩岸有戰事，兩岸應通過和平對話解決分歧。

對此，馬曉光指出，「金門縣方面這一巴掌打得好。」大家都明白，「台獨」意味著戰爭，「台獨」分裂勢力罔顧台灣同胞的身家性命和利益福祉，為一己私利搞「台獨」挑釁活動，而且乞靈於外部勢力甚至於武力，完全是利令智昏。

他進一步說，金門曾經是「抗中保台」前線，金門人民飽受當年對立對抗之苦，今天好不容易繁榮發展成為兩岸交往的前沿。企圖讓他們走回頭路，吃二遍苦，受二茬罪，金門人民當然不會答應。不光是金門人民，廣大的台灣民眾也一定不會被民進黨裹挾和欺騙，兩岸關係和平發展、反對「台獨」，這始終是兩岸民眾的主流意願。