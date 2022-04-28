好康報您知！執行署台南分署法拍會　2011年份山葉機車1元起標

▲行政執行署台南分署於5月3日下午4時起，在分署中庭廣場舉辦動產拍賣會，其中 2011年份山葉機車未訂底價，1元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於5月3日下午4時起，在分署中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2011年中華ZINGER、中華廂型車、福特休旅車、福特汽車等汽車、山葉機車、手錶、龍龜雕刻擺飾、牛皮長夾等歡迎民眾競標，自下午3時15分起開始登記，4時起正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣活動，比較吸晴的物件為2011年份山葉機車，該車輛101CC，僅滯欠燃料費450元，這次為第一次拍賣，未訂底價，1元起標。

台南分署提醒，依天氣預報，拍賣當日可能會下雨，如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室空間有限，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許40位應買人登記領取號碼牌入場，每一張號碼牌允許一位應買人入場，其餘民眾須在場外候補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，會場內全面禁止飲食。