2億徵新屋主！屏東市東山河社區泳池健身房俱樂部　下週法拍

▲屏東市東山河社區泳池 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於4月12日辦理「123拍賣會」，這次不動產最受矚目的物件是東山河社區地下室泳池健身房俱樂部，底價2億820萬元，現在無人使用，由於義務人滯欠上百萬元的房屋稅與地價稅不繳，目前行蹤不明，因此被查封。

▲屏東市自由路商圈停車位。

東山河戶數超過2000戶，是屏東境內最大集合住宅，發展非常成熟，該物件面積高達2697坪且產權完整，適合大型健身房或賣場進駐，商機無限。

另一拍開箱物件還屏東市自由路商圈的空地持分，鄰近安和醫院、星巴克與西堤，土地面積9.55坪，總價為137萬元，現搭鐵皮車棚供停車使用中。目前在屏東市買大樓新建案，光是一個車位就要花費上百萬元，該停車位免繳大樓管理費與清潔費，出租自用兩相宜，且土地使用分區為屏東都市計畫商業區，可做其他規劃。

屏東市蛋黃區難得有漂亮法拍標的釋出，在高鐵南延的題材下，屏東分署建議把握機會提早進場佈局。這次拍賣的不動產種類繁多，另有座落內埔的住宅區用地、潮州的商業區用地、枋寮的工業區建築用地、林邊與里港的鄉村區乙種建築用地、牡丹的原住民保留地、竹田的農牧用地、春日的森林區林業用地，可符合民眾的各種需求。

動產的物件皆為一拍，有油杉頭木材1塊、機車3部、客貨車5輛、三信商銀股票308股，以及屏東地檢署囑託變價的小米手機與計算機。

近日疫情嚴峻，為避免群聚，屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在4月11日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同。

這次不動產拍賣有開放現場投標，拍賣當天下午2點半至3點可投標單，當天下午3點於拍賣室進行不動產開標；欲購買動產者，可於下午2點半先到分署觀覽標的，3點至3點半持證件領取號碼牌，3點半進行動產喊價拍賣。欲觀看不動產開標、投標或競買動產者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽土地360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！