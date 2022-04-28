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快訊／創投聞人牽線合併搞內線狠撈　同欣電董座陳泰銘列證人約談

▲國巨股東會，董事長陳泰銘。（圖／記者林敬旻攝）

▲同欣電董事長陳泰銘以證人身分，為創投聞人邱羅火內線交易案作證。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

創投聞人邱羅火，涉嫌從2019年底協助當時上櫃公司勝麗(6238)，與上市公司同欣電(3271)合併，因而得知雙方合併的換股條件與時間等重要訊息，竟在合併案重訊公告前，就透過親友買進勝麗股票，等股價大漲後賣出，獲利近100萬元，涉嫌內線交易，台北地檢署28日指揮調查局搜索並約談邱羅火等3被告，同欣電董座陳泰銘也以證人身分到案。

封測廠勝麗國際公司在2019年12月27日召開重大訊息記者會，說明將與上市公司同欣電以股權轉換方式合併，預計合併完成後，勝麗下櫃成為同欣電子公司，同欣電董事長陳泰銘還對這項收購案大表樂觀，曾對媒體表示，同欣電將因此成為全球最大的 CMOS 封測廠。

不過檢調獲報，這起合併案從一開始就是由創投聞人、富鑫顧問公司負責人邱羅火居間牽線，甚至參與雙方談判，幾乎完全掌握了2家上市櫃公司合併時程與價格，疑似利用這些重要內線消息，趁2019年底重大訊息公布前，透過親友買進勝麗股票，等股價攀升後賣出獲利約百萬元。

台北地檢署檢察官指揮調查局台北市調處蒐證後，28日兵分5路搜索並約談邱羅火及親友、員工等3名涉嫌違反《證交法》內線交易罪的嫌疑人，而合併案的當事人、同欣電董座陳泰銘、勝麗公司負責人也都被以證人身分約談到案，以協助釐清全案案情。

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