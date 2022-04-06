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控永大機電害股民損失12億　前後董座挨告「獨厚日立」結果出爐

▲▼ 永大股東控告董事長許瑞均涉嫌特殊背信罪 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲永大股東黃文泰控告永大6董事獨厚日立收購涉嫌背信案，檢察官調查認為罪嫌不足。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

電梯大廠永大機電(1507)2019年通過，接受日本日立集團以每股60元公開收購，但有股東質疑，永大董事會先前拒絕讓另外2家提供更優價格的國際公司加入收購，有獨厚日立集團，造成永大股民損失12億元之餘，因此控告前任董事長許瑞均、現任董事長長島真等6董事涉嫌背信，台北地檢署調查後，6日處分不起訴。

股民黃文泰在2019年初到北檢按鈴提告，他指控永大董事會在2018年同意日本日立集團對永大進行「淨值調查」，但針對美國奧的斯（Otis）和瑞士訊達（Schindler）2家公司，也希望能進入永大進行「淨值調查」，卻被董事會拒絕，形同排除2公司，獨厚日立，而2公司原本預計開價每股63元收購，「3元的價差，一張股票就差3000元，股本4億元來看，股民損失利益至少是12億元。」

黃文泰控告前董事長許瑞均，後來接任的長島真，以及最後同意日立收購案的董事鄭萬來、蔡鋒杰，獨董廖錦玉、謝永明共6人涉嫌背信，但檢察官調查後認為，相關決議都是由永大董事會依法進行議案討論表決，查無相關犯罪嫌疑，因此處分6人全部不起訴。至於前董事長許作名等人涉嫌利用日立收購的內線消息買股案，仍由檢方另案偵辦中。

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