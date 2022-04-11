桃園台3線區間測速2個月開4371罰單　重機飆142k噴1.2萬再涉公危

▲桃園市政府警察局今年首先重啟台3線區間測速。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警察局今年2月16日重啟台3線大溪區及龍潭區的區間測速路段，警方統計至8日止近2個月時間，總共取締4371件，限速50公里的大溪段開單取締613件；限速60公里的龍潭段開單取締3758件，日平均竟月拍到超過72輛車違規，其中1輛重型機車因換算平均時速達142公里超速82公里、被開罰1萬2000元，創下重啟區間測速後超速記錄。

▲重機狂飆142公里超速82公里慘被罰1.2萬元。（圖／記者楊熾興翻攝）

這部重機是在2月25日下午4時58分行經台3線龍潭區50.5里至51.7公里（新龍路口至健康路口），平均時速142公里，超速82公里，依照道路交通管理處罰條例規定，行車速度超過規定的最高時速80公里至100公里以內（危險駕駛）處1萬2000元。

▲除台3線外，台1甲、台66、台61及台7乙都有科技執法的區間測速設置。（圖／記者楊熾興翻攝）

市警局交通大隊表示，台3線大溪、龍潭這2處在2月16日開始區間測速，為今年最先重啟的區間測速路段，主要考量因當地位處山區，路段有上下坡還有多處彎道，頻傳車輛超速衍生的意外事故，2處啟用區間測速科技執法以來，以台3線龍潭段汽機車超速最嚴重，日平均取締超過72輛。

除台3線外桃園市其他區間測速路段，包括台1甲線龜山區東萬壽路309巷至萬壽路一段1275巷、文青路至青山路二段1巷，限速為50公里；台61線47.1至52.5公里、雙向速限均為90公里；台66快速道路西向14.6至11.5公里、東向3至6.9公里，西向限速90公里、東向限速80公里；台7乙線8.2至12.1公里，速限40公里。警方呼籲用路人遵守速限，共同維護交通安全。