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社會 社會焦點 保障人權

區間測速出包？重機男「25秒騎1.2km」噴1萬2　他實測轟根本不科學

記者崔子柔／綜合報導

一名重機騎士行經台3線龍潭路時，因換算平均時速達142公里超速82公里，被開罰1萬2000元，創下重啟區間測速後的紀錄，另名重機騎士則到現場實測，認為該路段根本不可能騎到時速142公里，引起網友質疑科技執法出包。

台3線大溪區及龍潭區的區間測速路段於今年2月16日重啟，截至本月8日共取締4371件，其中一張最貴的罰單引起網友關注，YouTuber「展的分享天地」11日則上傳他到同路段行駛的實測影片，吸引超過5萬次觀看。

▲▼▲重機狂飆142公里超速82公里慘被罰1.2萬元。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲重機狂飆142公里超速82公里被罰1.2萬元。（圖／記者楊熾興翻攝）

實測騎士表示，那張1.2萬元的罰單是在上坡被拍下，該路段不僅有彎道也常有大型車經過，且時間是在下午5點的下班尖峰時段，時速要達到142公里實在非常不科學，「不知道怎麼騎的，或是儀器怎麼測的」。

不少網友也在影片下留言，「我只能說不是機器有問題，就是代表台灣出了下一個motoGP冠軍」、「要達到這個均速不是不可能，但是光在完全沒路口的西濱都有很大的難度了，更何況是上坡而且彎幅更大的台3」、「希望車主有行車紀錄器，這種東西一定要徹底申訴到底」、「區間出包很正常啊」、「果然要打破世界紀錄，不是靠良好的造車工藝、平坦的道路、訓練有素的駕駛，靠區間測速就行了啊」。

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