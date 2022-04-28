LIVE／新北單日增4552例　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

本土病例突破萬例！中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增例1萬1353例本土個案，另增164例境外移入，確診個案新增2例死亡。新北市長侯友宜15時召開記者會，說明防疫最新進度。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

新增的本土病例再創歷史新高，全台22縣市都有個案，仍以新北市最多，單日確診突破4千例，達到4552例，另有2縣市破千，分別是台北市2424例、桃園市1481例，其他依序是台中市621、基隆市504例、高雄市340例、花蓮縣303例。

新北市長侯友宜今上午前往社區藥局，感謝疫情中堅守第一線的藥師及藥劑生提供居家送藥及用藥諮詢服務，同時配合實名制快篩販售，化身社區公衛助手守護市民朋友的健康。

快篩試劑實名制即日起開賣，侯友宜表示，目前快篩試劑釋出數量暫時未能滿足所有民眾需求，市府團隊將持續與國內外快篩試劑製造廠商合作，在提升量能的同時降低價格，期盼未來快篩試劑能夠像醫療口罩一樣平民化，讓市民朋友們都能藉著快篩監測自我的身體健康。

侯友宜表示，新北市居家照護政策中，社區藥局扮演舉足輕重的角色，藥師跟藥劑生不僅必須送藥到府，更要進行用藥指導、衛教說明、飲食指導等關懷措施，感謝新北市所有協助居家照護送藥到府的防疫夥伴們，持續在社區街頭巷尾發揮專業服務民眾。

新北市藥師公會表示，社區藥局長期以來是市民朋友的健康好鄰居，在現行居家照護政策下，藥師公會所有夥伴透過遠距醫療、電子處方箋與送藥派案等方式，解決民眾用藥、生活、飲食各方面問題，面對Omicron病毒挑戰，社區藥局將持續結合所有醫療團體和政府單位全力抵擋疫情。