快訊／本土破萬！侯友宜再出手　800診所加入照顧「輕症」患者

記者徐政璿／台北報導

本土病例突破萬例！中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增例1萬1353例本土個案，新北市長侯友宜15時召開記者會， 他表示，新北今4552人採檢陽性，居家照護累計11,047人，居家隔離列管數24,208人，他並在記者會上宣布，800多家社區醫療診所將陸續加入居家照護計畫，提供輕症患者更好的照護。

▲新北居家照護，啟動基層醫療合作。（圖／新北市政府提供，下同）

為了擴大照護量能，並加強對於輕症病患的照護，侯友宜與三家醫院及新北市醫師公會代表共同開會，宣布即日起邀集全市800多家社區醫療診所加入居家照護行列，讓無症狀或輕症病患能在家中安心恢復健康。

侯友宜表示，新北首創全國推出「居家照護計畫」，4月11日起試運行、4月14日全面啟動，由7家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院，讓輕症、無症狀者在宅照護，把醫療量能保留給中、重症患者。

同時，結合居家照護關懷中心做好生活照顧，讓確診民眾在家照護，截至4月27日累計收治人數達11047人，其中1140人已經解除隔離，恢復正常生活，非常感謝醫療院所一起努力，因為新北勇敢承擔往前邁出這一大步，得以讓醫療量能在這段期間均能維持正常運行。

隨著本土確診人數呈現指數型上升，新北市居家照護計畫繼續向前推進，4月27日上午侯友宜特地邀請耕莘醫院林恆毅院長、汐止國泰醫院李興中院長、恩主公醫院陳昌明副院長及新北市醫師公會理事長顏鴻順、名譽理事長周慶明、副理事長張甫軒、秘書長陳偉鵬等一同開會。

侯友宜4月28日在疫情說明記者會上宣布，繼4月21日第二階段啟動加入汐止國泰醫院、新店耕莘醫院、恩主公醫院三家醫院，共有10家核心醫院一同服務後，即日起第三階段加速啟動，全市800多家社區醫療診所也將陸續加入，與10家核心醫院連結，提供居家照護健康關懷服務，運用「iCare智能照護app」作為居家照護的健康管理工具。

透過數據監測結合燈號警示系統，每日即時掌握居家照護個案健康狀況，同時透過app的遠端視訊關懷功能，跟居家照護個案聯繫，需要時啟動遠距視訊關懷、視訊診療，倘若需要後送就醫，就能透過綠色通道後送醫院就醫。

因應疫情快速變化，新北市醫療、防疫團隊全力合作，快速應變建構一個完善的照護網絡，提供健康照護兼顧生活關懷，讓民眾可以安心在家康復。