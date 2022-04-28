「老闆兒快篩陽」隱瞞是感冒　員工傻眼！過來人：台灣遲早會這樣

▲今確診數破萬例。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（28）日本土確診數竄1萬1353例，以及增2死。疫情緊張之際，有女網友怒吼直呼，友人老闆的兒子快篩兩條線，但卻不選擇通報，老闆甚至輕描淡寫一句「只是小感冒」，氣得友人決定離職。文章引發網友臭罵，「這種共存方式，是想共亡吧？」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，朋友老闆的兒子快篩陽性，但就怕公司停擺，老闆竟選擇隱瞞，還扯謊只是小感冒而已。原PO知情後，趕緊給兩個快篩給朋友，但老闆依舊不願向大家誠實，「公司還不消毒、不隔離...是想把大家都害死哦？」

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友人無奈透露，另一名同事正在隔離中，因此只剩老闆與他在辦公室，氣得友人已打算提離職，「不知道怎麼說服老闆兒子去就醫或通報，他們活在自己的世界，有夠自私！」

文章曝光後，底下網友熱議，「你朋友跟我朋友一樣...他們工廠也是這樣」、「希望他不要變重症」、「某大工廠同組員工7人，有兩個確診其它依舊上班」、「可以檢舉嗎」、「隔離比確診恐怖」、「真是惡劣！這種共存方式，是想共亡吧」、「檢舉電話也打不通，光想打一個電話詢問是否要隔離都打不進去，我都醉了」。

留言串中，一名在澳洲居住的台人回應，「其實過了幾個月...你現在說的就會不一樣了，我在雪梨，現在如果有人陽性他就在家休息七天而已，公司學校不會消毒，其他人繼續上班上課，講白了，已經沒人理這些了，台灣遲早會變這樣」。

▼網友處在國外，對於疫情已無感了。（圖／翻攝爆怨2公社）