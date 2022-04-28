西螺鎮農會黃金米粽明天開賣　限量5萬顆準時開搶　

▲西螺農會黃金米粽開包了，預計明日上午8時準時開放預訂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮農會每年端午節均推出限量5萬顆「黃金米粽」販售，一到開賣當天都不到4小時即完售，為了推廣黃金米可說是不遺餘力。今年端午節即將到來，西螺鎮農會黃金米粽一直是老饕鎖定美食之一，許多鄉親已準備好等待搶購，西螺鎮農會表示，將明（29）日上午8時開放預訂。

▲西螺農會黃金米粽今年限量5萬顆，預計明日上午8時準時開放預訂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮農會表示，西螺農會多年來推廣農會生產的「黃金米」，獨特的黃金米營養價值高加上蝦米、花生、香菇及五花肉等食材，包成「黃金米粽」，選用雲林在地花生、豬肉等，今年雖面臨物價飆漲，但農會仍決定不漲價，與去年一樣一串10顆賣280元，且一直以來初衷就是推廣米產，並不是在賣粽子。

西螺鎮農會說明，西螺鎮位於濁水溪流域旁，是聞名全國「濁水溪」產地，西螺農會生產精緻化、時尚化但不失傳統的「黃金米陽春養生粽」，採用黃金米、蝦米、花生、香菇與五花肉養生不漲氣，美味健康兼具，讓消費者買得安心、吃得安心。

西螺鎮農會指出，預計在4月29日週四開放預訂，早晨農會營業時間到時現場開始登記，同時間也才會開始接電話，同時進行登記。今年冷凍宅配祭出日為5/16-5/19，但須視物流狀態，訂單如無法配送將由工作人員通知取消訂單。

▲西螺農會黃金米粽開包了，預計明日上午8時準時開放預訂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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