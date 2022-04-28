轟中央「活埋基隆確診女」！邱淑媞開酸重症清零：什麼白癡邏輯？

▲前國健署署長邱淑媞。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者楊晏琳／綜合報導

基隆一名陳姓女子確診送醫後，被醫護請回家繼續觀察，隔天卻在家中不幸病亡，不僅無確診案號，還因行政程序延遲，一度無法火化、順利辦理後事，讓家屬悲憤不已。前國民健康署署長邱淑媞今則在臉書發文痛批政府「基隆女士，被拒絕治療，還被死亡黑數。基隆悲歌，全臺悲歌。」

邱淑媞在第一句就寫下，「你知道，他們都在騙你嗎？」指稱其實南韓也是這樣騙新冠致死率，甚至提出去年5月疫情，臺灣總死亡超額5000多人，遠超過800人很多。她說，總死亡超額數代表的意義，包括死於新冠卻沒被列入新冠死亡的黑數，也包括因為醫療排擠而冤死的人數。「你們大家，真的被騙很慘。」

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邱淑媞痛批，「重症清零，原來是這樣清的？跟民眾說你是輕症，不給住院，然後人死在家裡，還樂得說你不是死於新冠。這，根本就是活埋」，批評中央為了讓醫療不崩潰，就加速讓病毒在家庭與社區竄、讓人死在家裡、社區裡，加速全民崩潰，「這是什麼白癡邏輯？」

隨後便將炮火指向前副總統陳建仁、立法委員林靜儀反對普篩，「去年五月疫情，柯P求助民間資源進行社區篩檢，又被林靜儀出征。為什麼三月底會突然想要基隆普篩？原來，林右昌心中有數」，她質疑，只是黨意勝過民意，無法在春假之前篩，「結果呢，這是否就是導致疫情全臺擴散的破口？」

邱淑媞也點名指揮中心，質疑為何不敢再公布基因定序，「會不會是這次，大家的基因定序證實與基隆一樣？」她大嘆民眾被騙很慘，「執政黨這麼爛，拜託在野黨，不要再助紂為虐、喊要民眾與病毒共存了。這麼多人在把民眾推入火坑，可憐的民眾，想活真難。」