股市菜雞有夠敢！他戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

▲謝姓男子委託國票綜合證券股份有限公司買賣興農、泰谷等股票，國票欲扣取292萬餘元交割款時，卻發現他證券帳戶僅有5元。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

股市菜雞？北市謝姓股民透過國票綜合證券股份公司，委託買賣興農、泰谷、良得等幾檔股票。豈料謝男卻未給付交割款292萬8052元，經查發現他證券帳戶僅有5元，導致違約交割狀況。券商則將股票處理後，仍虧16萬9110元，因此向謝男提告，且求償違約成交金額2733萬8200元的7%違約金191萬餘元。士林地院審理後，判謝男須賠償33萬8220元。

「交割」為股票術語，等於一手交錢、一手交股票，台股買賣股票不會立刻扣款，而是在成交2天後進行扣款，最晚需在交易日後第2天上午10點前將交割款匯入證券交易銀行戶頭，若在交割期限內，戶頭餘額不足或扣不到款項，則構成「違約交割」。

國票主張，謝男從今年2月1日到敦北分公司開戶，委託券商買賣，進行證券交易，豈料同月16日至18日，謝男委託買賣興農、泰谷、福裕、和益、良得、新盛力等股票，卻在2月18日上午10點前未給付交割款共新台幣292萬8052元，經查發現他銀行交割款僅有5元，該交易合計違約成交金額為2733萬8200元。

國票只好替謝男代辦交割，但仍虧損16萬9110元，券商曾以書面通知謝男，營業員更親往謝男通訊地及戶籍地催討，謝男仍置之不理，券商同時向證券櫃臺買賣中心申報謝男違約，且就券商損害、求償總成交金額的7%的違約金提告。

法院審理時，謝男經合法通知都未到場，並未提出書狀作聲明或陳述，法官因此認定國票有權求償。

法官審酌謝男違約交割金額、所積欠金額及違約情節對於金融交易秩序的影響、以百分之七計算的違約金金額等，認以成交金額之百分之7計算違約金顯為偏高，應酌減為損害本金之1倍也就是16萬9110元，為適當，因此判謝男須賠償國票虧損及違約金共33萬8220元。全案可上訴。