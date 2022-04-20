銀行搞錯「帳戶多出1767萬」！她狂打電話主動退錢　反被告上法庭

▲帳戶突然多錢。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南洛陽市一姚姓女子去年5月投資300萬元（人民幣，下同）購買了信託產品，4個月後卻收到信託公司退回385萬元（約新台幣1767萬元）。她事後通過銀行退還85萬元，留下信託本金300萬，今年初卻因「不當得利」被告上法庭，名下存款也被銀行凍結。

據《上游新聞》報導，去年5月，姚女在信託公司鄭州財富中心負責人的推薦下，投資300萬元購買信託產品，年限為20個月，2023年1月31日到期。

去年9月26日，信託公司提前將信託本金退回各投資人，由某行北京分行執行退回，姚女於當晚收到385萬元。她憶述，當晚收到款項時已覺突然，「這個時間很微妙，9月26日是週天，正常打款不會在星期天的晚上。」於是，她立即聯繫財富顧問，對方表示要等到週一才能詢問相關情況。

27日中午，財富顧問告知姚女錢退錯了。姚女回憶，「信託公司上午召開緊急會議，給我發來一個公告，說只退19.3%（57萬餘元）的本金，但公告的落款日期卻9月24日。」

信託公司認為，按照公告，姚女所得本金應為57萬餘元，並非300萬元，多劃付的金額需要退回。但姚女不認可上述說法，認為該公告很有可能為事發後信託公司補發，且對方匯款前相關App上並無任何公告，「如果9月24日就把公告發給我，那麼打多少錢都按公告來。」

事發隔天，姚女已通過銀行匯款的帳號退還85萬元，並留她當時的信託本金300萬元。直至今年1月24日，姚女因「不當得利」被銀行告上法庭，要求她返還242萬餘元及利息，其名下存款也被銀行凍結。

對此，姚女表示不能理解，「給我打錯了錢，如果是銀行打錯了，銀行會第一時間跟客戶取得聯繫，但是銀行並沒有這樣做，不道歉，突然就把人告上法庭，還理直氣壯。」

今年2月，姚女向銀保監會反映事件，至本月初收到銀保監會北京監管局的告知書，北京監管局已就涉事銀行向她支付相關款項金額錯誤的問題，按程序展開調查。

4月18日中午，河南格調律師事務所律師楊琪表示，由於目前掌握的證據不充分，無法做出具體的判斷，但值得關注的一點是姚女是否和信託公司確認收回數額是57萬的信託本金，這是認定不當得利的關鍵證據，同時，還需要看銀保監會的調查結果，綜合判斷。