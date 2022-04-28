陸委會：確有上海台商因無PCR證明搭機受阻　陸方應實在解決

▲上海持續封城。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦馬曉光27日表示，陸委會稱有上海台商在返台登機前無法取得PCR報告的情況並不存在。對此，陸委會強調，已接獲當事人求援不止一件，鐵證如山，中共有關部門與其公開反駁，不如反求諸己，「花時間去看看當地各種作爲到底出了什麼狀況，實實在在去解決當事人的困難。」

陸委會表示，確實有上海台商反應，因陸方防疫措施緣故，無法取得2日內核酸檢測證明文件，造成無法順利搭機返台，希望陸方能對相關問題進行了解。

▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）



陸委會指出，我方近日已接獲當事人向政府求援不止一案，個案均經海基會查證核實後，確有無法取得相關檢測文件之事實，每個案件皆有案可稽，鐵證如山，經我政府及指揮中心積極協助後，已逐案解決國人返台入境檢疫問題。

陸委會強調，「中共有關部門與其公開反駁，不如反求諸己，花時間去看看當地各種作爲到底出了什麼狀況，實實在在去解決當事人的困難。」

陸委會提到，目前中國大陸疫情仍持續嚴峻，各項防控措施已造成旅居上海國人很多的不便，近日甚至發生我國人在台至親往生，國人卻遭當地政府不予同意返台奔喪的不人道案件，實在令人不忍及深感遺憾，「希望陸方在疫情防治的同時，應該兼具人道考量與我在陸民眾的需求。」

陸委會還說，台灣自COVID-19疫情發生以來，指揮中心是以科學嚴謹的態度，依據疫情現況及病毒特性，滾動調整相對應的防疫政策，一切都以國人健康安全為最優先的考量，各界有目共睹，「至於對岸防疫制度如何，相信國際社會與兩岸民眾已有評價。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

