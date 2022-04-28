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大陸 大陸焦點 特派現場

王思聰PO文酸「奴性」微博被炸號　4千萬粉絲沒了

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲王思聰先被禁言，現又整個帳號被刪。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

前大陸首富王健林之子王思聰相當敢言，在微博上有超過4千萬名粉絲，他上周才因發文提到「奴性」被禁言，現在整個帳號都消失，只剩一句「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」，讓不少陸網友表示「現在能看到的，都是想讓你看到的」、「這麼點聲音都容不下」。

王思聰常在微博發文公開批評時事，還曾與汪小菲母子互嗆，他14日才PO文質疑陸官方推薦的抗疫膠囊「連花青瘟」，隨後以嶺藥業股價一度跌停，不過文章內容發布不到一小時，就被編輯剩下「轉發微博」4字。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

王思聰沒幾天後又不滿防疫封城、天天做核酸等政策，發文罵「每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（酸）了」，疑因提及「奴性」2字讓帳號被官方禁言，沒想到還沒解除限制，他的帳號如今已被刪除。

累積超過4千萬粉絲的帳號說沒就沒，讓不少網友在微博上表示，「中國還有什麼言論自由」、「他是在朋友圈發東西，然後WB（微博）號沒了，這難道不是一件很恐怖的事情嗎」、「沒有明確的違法行為，也能想炸號就炸號，想封殺就封殺嗎」、「現在號直接沒了，成古代了，不能開民智，愚民最好忽悠」。

▼陸網友轉PO相關截圖也要稍作遮掩，深怕被牽連。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

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