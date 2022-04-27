嗆台鐵站員「這樣對俸點800點官員講話？」　交部官員出面回應了

▲交通部參事賴明煌被爆出在彰化車站嗆轉運員。（圖／翻攝網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台鐵5月1日表定列車全面停駛，基層嚴重人手不足，但近日又爆出一名交通部的高層在彰化站，對著運轉員嗆「妳是什麼人，可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」還衝進行車室開罵。對此，該名官員也現身回應，原來他是交通部參事賴明煌。

有網友爆料，賴明煌27日在彰化站因踩在黃線上，站務人員認為危險而制止，事後賴明煌不斷喊「小姐」，轉運員因在忙業務而沒立刻回覆，因此賴明煌生氣地說，「妳是什麼人，可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」此外，賴明煌還衝進行車室罵人，並指名要找副局長和局長。

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▲台鐵員工將過程爆料PO網。（圖／翻攝網路）



據了解，俸點800點為俸給最高公務人員。消息曝光後不少網友直呼，「俸點800的官員就不怕被火車撞？」「站務員都很委屈，真的是極度糟糕的工作環境」、「該公司化的應該是交通部」、「800點可能想被800型撞吧」、「哇….官耶」、「摔下軌道讓車撞就不是什麼參事了，是慘事」、「800俸點的參事如果到時候去道歉，那應該蠻精彩的吧」。

據《自由時報》報導，賴明煌表示，他當時把包包放在月台柱子上，人在柱子的內側，並沒有站在黃線外，當時想詢問轉運員乘車資訊，但對方完全不理他、還說「沒看到我正在指揮，不要吵」，才會詢問對方是誰，並跟到行車室質問，案該站主任也不針對「不要吵」這態度回應，他才會拿出識別證回應，認為台鐵員工對於他這樣俸點800點的交通部官員的態度都如此，更何況是一般旅客。

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