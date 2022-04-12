響應國際文化資產日　文房講座邀學者探究「人與自然共好策略」

▲文房將於4月16日及17日開放民眾免預約參觀。（圖／頂新和德文教基金會提供）



生活中心／台北報導

4月18日「國際文化資產日」即將來臨，為了響應國際號召，頂新和德文教基金會於4月16日及17日在公益圖書館「文房．文化閱讀空間」，舉辦為期兩天書籍交換活動及文資講座，期盼社會大眾更加理解文化資產保存趨勢及議題。

國際文化資產日由「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）於1982年發起，透過年度主題，喚起全球社會對於當前文化資產保存議題的重視和行動；近年來，許多文化資產與自然環境受到全球暖化的衝擊，ICOMOS積極呼籲人們立刻採取行動，以保護文化資產免受氣候變遷的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「遺產與氣候」為今年國際文化資產日主題，呼籲各界發想以人與自然為本的氣候行動策略，追求文化資產、人類社會與環境的永續發展目標。頂新和德文教基金會共同響應， 4/17下午於文房舉辦國際講座，連線邀請馬來西亞最重要的文化資產保存專家之一Laurence Loh（盧光裕）教授，以及屏東大學文化創意產業學系林思玲教授，以「承接傳統與未來：人與自然共好的永續文化資產保存」為題，進行演講與對談。

此外，4/16-4/17週末兩天，文房也將開放民眾免預約參觀，並設置二手書交換角落，歡迎民眾以書換書，共同減少地球負擔，為環境盡一份綿力；同時，文房也將送出國際文化資產日限量版明信片，索取辦法請詳見文房臉書粉專（https://www.facebook.com/tw.readingroom）。

頂新和德文教基金會指出，創辦人魏應充多年來關心文化資產永續保存的議題，2005年開始修復自家祖宅「成美公堂」時，便與修復團隊思索如何讓文化資產因應氣候變遷，延長建物使用年限；2018年人文創生計畫啟動，維護及免費開放日式老宅「文房．文化閱讀空間」，並透過多元活動累積文化永續的創新力。