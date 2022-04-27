3歲遲緩女兒不想洗澡　狠父逼椅子上罰站摔死...下場曝光

▲桃園市謝姓男子去年8月不滿有多重發展遲緩病症3歲女兒說謊不洗澡，竟持不求人毆打導致多處受傷，命其罰站在椅子導致摔倒受傷，後察覺一睡不醒送醫急救仍不治。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

謝姓男子不滿年僅3歲且有多重發展遲緩的女兒，藉口不洗澡想上廁所，竟持不求人毆打其腳底、四肢等多處，還徒手掌摑臉頰，謝餘怒未消下還要女兒在30公分高的椅子上罰站，女兒後來摔倒，謝男抱女兒上床睡覺時，女兒一睡不醒還口吐白沫，送醫急救仍宣告不治。桃園地院法官審理，依傷害兒童致死罪，判處有期徒刑9年，還可上訴。

檢警調查，謝姓男子去年8月4日晚間7時許，有多重發展遲緩的3歲女兒因不想洗澡，謊稱要上廁所，謝男暴怒之下持不求人毆打女兒腳底四肢、手掌、胸腹背部，還徒手打女兒臉頰；謝餘怒未消下，明知女兒平衡感不佳，竟要其在31公分高小椅子上罰站，自己則上床睡覺。

晚間9時許，女兒自椅子上摔倒跌落受傷，導致頭部等處受傷，謝察覺後將女兒抱到床上睡覺，未料翌日清晨5時許，謝發現女兒口吐白沫且昏迷，送醫急救後仍宣告不治，醫護人員發現小女孩頭臉部、軀幹、四肢多處瘀傷，懷疑受虐因此通報警方，中壢警方循線在謝男住處起出不求人等證物，桃檢調查後，依家暴傷害致死罪嫌提起公訴。

桃園地院法官審理時，謝男坦承對女兒有體罰等犯行，但否認有傷害致死之犯意，辯稱僅徒手打其臉頰，沒有打其他部位，女兒不是他打死的，且所用力道不大，是自己從板凳跌落撞到頭而死亡。

法官查出，謝男體罰女兒時，其女友在旁有聽聞他叫女兒把手伸出來，也看見以不求人毆打女童腳底、屁股等處，時間約持續10至20分鐘，女童跌倒後被抱上床後，曾數次確認女童是否有呼吸及脈搏，認定謝男下手並不輕證詞。

法官審酌，謝男坦承女童不會跑跳，平衡感不好，在板凳上罰站可能有跌倒傷及頭部，顯有傷害不確定之故意，女兒有多重發展遲緩等問題，謝理應多給予照料保護，未料卻傷害被害人，導致其頭臉部、軀幹、四肢多處瘀傷，瀰漫性軸突損傷及橫紋肌溶解症而死亡，顯已逾越正當管教程度，況被害人年僅3歲，縱使行為有所偏差，亦應於合理範圍管教，導致受罰死亡之人倫悲劇，且謝僅坦承犯傷害罪，否認犯傷害致死之犯後態度，審結依成年人故意傷害兒童之身體，因而致人於死罪，判處有期徒刑9年，本案還可上訴。

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