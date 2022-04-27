南投+35！1歲男嬰也確診　草屯、埔里家庭傳播鏈還在燒　

▲南投縣今公布新增35例確診個案、最小年僅1歲。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布35例確診個案，其中4例為外縣市個案，已轉回當地衛生局；在縣內確診個案31例中，11例疑為家庭感染、10例其他感染源、9例疑為朋友感染、1例疑為職場感染。

其中一名南投市確診者是年僅1歲的男嬰，疑遭設籍台北市的確診雙親傳染，26日出現發燒、倦怠、呼吸淺快等症狀，赴醫院PCR採檢為陽性、CT值16.1、今天已進行居家照護；埔里鎮7歲小弟在33歲母親遭信義鄉77歲姑婆傳染確診後，25日快篩陰性、26日發燒赴醫院採檢PCR陽性、CT值16.5，目前收治於集中檢疫所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另有3名12歲左右確診兒童感染源不明：草屯鎮12歲女童未打疫苗，20至23日間出現拉肚子等症狀，26日赴醫院PCR採檢為陽性、CT值19.5，疑傳染給已打3劑的50歲母親，母女倆居家照護中；南投市11歲男生未打疫苗，25日發燒、咳嗽、肌肉痛，26日至醫院PCR陽性、CT值14.9，收治於集中檢疫所，草屯鎮12歲男生已打1劑，無症狀，26日至醫院PCR陽性、CT值18.5，目前居家照護。

▲南投縣衛生局提醒接觸過確診者的民眾居家注意事項。（圖／南投縣政府提供）

埔里鎮一對36歲母親（已打3劑）和9歲女兒，疑遭41歲父親（案61207）傳染，於居家隔離期間陰轉陽；母女倆分別自24日起有喉嚨痛等症狀，26日赴醫院PCR採檢陽性、CT值各18.1和13.3，目前收治於集中檢疫所隔離；草屯鎮14歲少年已打1劑，疑遭40歲姑姑傳染，26日於居家隔離期間隔陰轉陽、CT值22.2，同日已居家照護。

縣府衛生局提醒民眾，今日居家隔離期間陰轉陽的個案有4例，民眾身體若有任何不適症狀，請到南投縣發放公費快篩試劑之診所，經醫師評估拿取快篩試劑返回家中篩檢，倘快篩結果為陽性，請撥打衛生局防疫專線（049-2220904），協助轉介至醫院採檢PCR，或使用塑膠袋攜帶陽性快篩試劑至各家醫院急診室。