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外籍漁工急性盲腸炎！巡防艇破浪接駁　海巡及時送醫救命

▲▼海巡署派遣最新100噸級巡防艇緊急出勤馳援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

海巡署派遣最新100噸級巡防艇緊急出勤馳援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

4月25日上午7時30分，海洋委員會海巡署艦隊分署第六海巡隊接獲艦隊通報：花蓮外海東南方154浬處蘇澳籍「正○豐168」號漁船1名印尼籍漁工急性盲腸炎發作請求救援。

▲▼海巡署派遣最新100噸級巡防艇緊急出勤馳援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼海巡人員在漁船上對患病進行快篩確認為陰性後，立即接駁至艇上火速返港。

當時外海風力強勁，為爭取救援時效，花蓮隊獲報後立即指派最新之100噸級巡防艇緊急出勤馳援，並與該船對開，縮短救援時間。於14時25分在花蓮港東南方107浬與「正」船會合，在漁船上對患病進行快篩確認為陰性後，即將病患安全接駁至艇上火速返港。

▲▼海巡署派遣最新100噸級巡防艇緊急出勤馳援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

另經通報花蓮疾病管制局表示：「經查詢漁業署，該船非管制船舶，病患施以一般送醫程序」，當天晚間8時泊靠花蓮港碼頭後，將病患交由花蓮港務消防隊救護車送往門諾醫院救治，隨即巡防艇實施清消工作。

▲▼海巡署派遣最新100噸級巡防艇緊急出勤馳援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

當天晚間泊靠花蓮港將病患交由花蓮港務消防隊救護車送往門諾醫院救治。

船長表示：因鮪魚汛期出港捕撈作業，印尼漁工一早突然腹痛如絞，如果沒有海巡艇跑這麼遠前來救援，等到漁船慢慢開進港再送醫的話，漁工情況恐怕會惡化甚至危及生命，非常感謝海巡及時救援。

花蓮海巡隊呼籲，海上狀況多變，海上作業人員應隨時注意救生設備是否備便、攜伴同行、當前海象及船體最新狀況，以維自身安全，於海上發生或發現任何危難時可撥打海巡署免付費118報案服務電話請求救援。

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