槍枝不夠用！　烏克蘭爆「暫停召募」外籍志願軍

▲外媒稱，烏克蘭停止招募外籍志願者入境參軍。圖為基輔附近前線的烏克蘭軍人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基2月底宣布創立「烏克蘭領土防衛國際軍團」（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）廣納來自世界各國的數千名志願者入境參戰。然而，有外媒報導，由於缺少槍枝、許多人缺乏軍事經驗、志願者遭取消國籍等原因，烏克蘭現已暫停招募外國志士。

加拿大《國家郵報》（National Post）引述烏克蘭政府與其他消息來源稱，烏俄戰爭進行5周後，由於部分國家禁止公民到烏克蘭參軍，大量人員缺乏軍事經驗等原因，現已暫停招募外籍志願者。烏克蘭領土防衛國際軍團一名要求匿名的發言人透露，烏克蘭議會計畫在1日召開的會議中討論，是否要向因參戰而被剝奪國籍的志願者授予烏克蘭國籍。

發言人補充，停止招募有許多原因，其中之一就是缺乏槍枝，議會1日就外籍志願者的部分問題進行投票表決後，國際軍團將依結果執行其方案。前加拿大眾議員弗澤斯內斯基（Borys Wrzesnewskyj）正在協助烏克蘭外交官員審核申請報名的志願者，他透露目前面談過的可能到烏克蘭參軍的志願者，都還沒有人出發，因為「國防部幾周前暫停了這項任務」。

弗澤斯內斯基和其他協助招募或研究戰爭的加拿大人士表示，烏克蘭非常感謝外界的支持，但他們已經意識到，把這些外籍的新手步兵派遣到前線並無任何意義，「有些人認為到那裡後會獲得迅速的訓練，拿到一把槍，然後奔赴前線，但若是未經訓練的人闖進去，就會造成各式各樣的後果。」不過，在提供人道主義救援等方面，仍亟需志願者投入。

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