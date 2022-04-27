全台確診地圖一片橘！新北市單日「衝破3字頭」　4縣市守百例內

▲今年已累計5萬1653例本土病例。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（27）日新增8822例確診案例，全台22縣市都有個案，以新北市最多，單日確診首次突破三千例，達到3241例，另有2縣市破千，分別是台北市1892例、桃園市1452例。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，全台有6縣市是深咖啡色，而在一片深色中，南投縣、嘉義縣以及嘉義市則是淺色，特別顯眼。

個案分佈為新北市3241例，台北市1892例，桃園市1452例，基隆市476例，台中市356例，高雄市268例，花蓮縣237例，台南市179例，宜蘭縣135例，新竹縣110例，彰化縣98例，新竹市82例，屏東縣63例，雲林縣62例，苗栗縣53例，南投縣35例，嘉義縣24例，台東縣23例，嘉義市及澎湖縣各12例，金門縣10例，連江縣2例。相關疫情調查持續進行中。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，累計5萬1653例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計1萬8227例。

深咖啡色縣市（1889～18227例）有6：

新北市18227例

台北市9993例

桃園市8228例

基隆市3540例

高雄市1978例

花蓮縣1899例

次深褐色（503～1888例）有5：

台中市1855例

宜蘭縣1409例

新竹縣803例

台南市792例

屏東縣503例

橘色縣市（196～502人）有5：

新竹市501例

彰化縣479例

雲林縣349例

台東縣314例

苗栗縣304例

淡橙色縣市（18～195人）有5：

南投縣159例

嘉義縣154例

嘉義市88例

金門縣38例

澎湖縣23例

淡黃色縣市（0～17人）有1：

連江縣17例