校園「3+4方案」　教長：教職員工生作法一致「第8天才能到校」

▲教育部長潘文忠表示，教職員工生在「3+4方案」作法一致，都是第八天才可以到校。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

政府居家隔離新制「3+4方案」今（26日）正式上路，但部分教師擔心新制導致學校步調被打亂，教育部長潘文忠今指出，過往學校的教職員工生都是採取一致作法，所以一旦被列入居家隔離，這七天都不能到校，老師若確診需要居隔，也是第八天才可以到校，師生作法都是同步，教育部將盡快透過公文將相關作法通知學校。

中央流行疫情指揮中心昨（25日）公布縮短居隔為「3+4」，並今天起起實施，目前已居隔超過3天者，則從明天（27日）開始解除隔離，但指揮官陳時中表示，第4天快篩陰性者不能聚餐或到餐廳內用，也不建議到學校上課。也就是說，若是被居隔的學生，最快要等到解隔離的隔天，也就是第8天才能回到學校上課，

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不過，外界也好奇，同樣在學校的教職員工生，是否採行相同的「3+4方案」，或者已經成年的老師，只要第四天快篩陰性就可到校，潘文忠今天下午接受媒體訪問時明確表示，教職員工生標準一致。

潘文忠指出，今天早上在行政院擴大防疫會議上提及，有關教職員工生部分，過往都是採取比較一致性原則，所以教職員工生作法會同步，老師若確診需要居隔，也是第八天才可以到校，師生作法都是同步，教育部將盡快透過公文通知學校，而在採取遠距教學部分，則會依循過去作法，老師在身體許可前提下，協助遠距教學，讓孩子學習不中斷。