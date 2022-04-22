台灣「史上最頂科系」誕生？PTT喊：畢業賺翻　老鳥卻搖頭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

面對五花八門的科系，學生們除了本身愛好或擅長領域外，也很看重未來的發展性。一名網友日前上網時，無意間發現陽明交大有個醫師工程師組，忍不住讚嘆「台灣史上最強科系！畢業就是任選工作，等著賺爆！」雖然有鄉民贊同，但不少老鳥則有不同看法，直言樣樣通但樣樣不精欸！

網友在PTT發文提到，「本魯閒閒上網發現，國立陽明交通大學醫學系，有一個醫師工程師組，兼跨電資和醫學課程，畢業證書是醫學系，還附註電資專長，可以補學分多一個電資的雙主修，也可以跟其他人去考醫師執照。」

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對於這樣的學霸，他不禁讚嘆，「根本強到靠杯，畢業就是任選，等著到醫院或科技廠賺爆。」

然而，鄉民卻持不同看法，紛紛表示「結果醫院不要，ic看你專長也不收」、「單醫工一門深入就好，資訊就感覺浮面」、「畢業後不進修，資訊專業歸0」、「跨領域的人才難尋也難培養」、「樣樣不精」、「可是你就算再強，一天還是只有24小時」、「ic廠都要碩班專長領域，學士搞這個只是水分更多，聽起來爽而已」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

還有人建議，「不順便修個法律？醫療糾紛也自己上」、「現在要醫生律師組才賺吧」、「說真的...醫師比較需要律師或行銷專長」。

從學校官網可見，醫師工程組的同學除了大一大二修讀電機資訊的相關課程外，三年級後修讀的醫學相關知識與訓練，跟醫師組都是相同的，一樣會有PBL課程及實習課程PGY等；另外，學生要在大四下參加第一階段國考，並於大六通過第二階段國考，才能取得醫師執照。

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