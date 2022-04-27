　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專家估「快篩爆炸需求量」：怎麼算都不夠！看不出哪一行業能倖免

▲▼快篩試劑,家用快篩,快篩陰性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲快篩試劑需求量大增，藥局、超商都缺貨。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

居隔縮短「3＋4」昨（26）日上路，已居隔超過3天者自今日開始解除隔離，預計今起有6.7萬人可解隔。這也讓毒物科專家招名威憂心地說，快篩試劑藥局、超商都缺貨。他預估若疫情再燒3個月，快篩需求量不下一億支，直言「快篩都會是每個人接下來每天必須要做的事情，看不出來有哪一個行業可以倖免」。

招明威昨日才在粉專認同縮短隔離天數是好事，不僅解決經濟問題，也解決很多人生活上的困難，但快篩試劑的數量就是關鍵了。今日再度發文指出，雖說3＋4方案是政策，但目前藥局、超商都缺貨買不到，「不曉得這隔離要的剛性需求要如何達成？我怎麼算都不夠…。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

招名威無奈地說，「說穿了，要達到與病毒共存的程度，全台灣至少360萬人染疫，之前數據1個人確診平均17個人隔離，這樣就會需要6100萬個試劑了。」若疫情再燒3個月，加上很多自行篩檢的數量，估計共需不下一億支的快篩試劑。

▲▼全聯販售快篩試劑。（圖／記者呂佳賢攝）

▲專家預估，若疫情再燒3個月，快篩試劑共需不下一億支。（示意圖／記者呂佳賢攝）

他強調，短期內疫情會持續上升不停止，必須自我保護、也保護他人，無論有沒有確診，做好預防動作，快篩將會是每個人接下來每天必須做的事，看不出來有哪一個行業能倖免。就像戴口罩一樣，「2年多前誰會想到口罩會變成每天都要戴的東西，慢慢都已經變成習慣，若不戴像沒化妝一樣，也蠻沒有安全感的。」

很多人不快篩是擔心自己和周邊的人要被隔離，招名威呼籲，逃避不會減少疫情擴散；相反地，自行快篩陽性即使不上報，自行自主居隔不讓病毒擴散，也算是功德一件。

►住花蓮「兩人一泊一食才2599元」！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
林瑞陽、張庭驚傳「逃難回台灣」！　手抱媽祖像曝光
快訊／8月大女嬰突暴斃　法醫解剖驚見「肺部發炎」
快訊／陳其邁議會突請假急奔戰情中心　原因曝光
醫一早收「25則異常訊息」嘆：與病毒共存了！只求大家1件事
快訊／今確診傳逼近9千人！　本土病例快翻倍
快訊／台中「雙桶屍」殘殺16歲少女　主嫌遭判死刑
快訊／柯文哲拋「軟性封城」　侯友宜回應了
快訊／高雄疫情有變？　陳其邁備詢到一半突告假
1922打不通　居隔7天「還沒收到通知書」！網怒灌爆市長FB
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶2孩奔急診！做完PCR「媽媽才說快篩陽」　醫護怒：不要再隱匿了

見友人感謝關心！他一想「可能確診」才驚覺：病毒真的離很近

桃園一家「快篩3陽2陰」速衝PCR　結局傻眼！機警爸：那破萬怎辦

快訊／高雄今逼250例！陳其邁議會請假急奔戰情中心　原因曝光

好消息！輝瑞BNT疫苗本週將簽約　兒童疫苗數量未定

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

澎湖校園淪陷！1國二生確診　澎南國中成首間停課7天學校

居家照護懶人包「4圖秒懂」！房間怎清消、必備用品清單一次看

快訊／高雄疫情有變？陳其邁備詢到一半突告假　召開防疫會議

醫牙中醫考生申請入學確診無法面試　立委批「確診＝出局」

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

萌貓身體住著狗靈魂！　坐下、握手指令全都會

吳宗憲遭匡列隔離10天「小小享受退休」　「捐幾千萬快篩」無奈：還要被譙...

柯文哲估5/7確診破萬　必要時會「軟性封城」

帶2孩奔急診！做完PCR「媽媽才說快篩陽」　醫護怒：不要再隱匿了

見友人感謝關心！他一想「可能確診」才驚覺：病毒真的離很近

桃園一家「快篩3陽2陰」速衝PCR　結局傻眼！機警爸：那破萬怎辦

快訊／高雄今逼250例！陳其邁議會請假急奔戰情中心　原因曝光

好消息！輝瑞BNT疫苗本週將簽約　兒童疫苗數量未定

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

澎湖校園淪陷！1國二生確診　澎南國中成首間停課7天學校

居家照護懶人包「4圖秒懂」！房間怎清消、必備用品清單一次看

快訊／高雄疫情有變？陳其邁備詢到一半突告假　召開防疫會議

醫牙中醫考生申請入學確診無法面試　立委批「確診＝出局」

無照保母涉虐！豐原1歲男嬰昏迷插管命危　雙親今出面淚訴

新顯示器Studio Display遭批畫質太差　蘋果推更新版搶救

清冠一號搶爆「他稱維生素D更神」　中醫：中藥確能抑制病毒

俄軍將開闢新戰場！　摩爾多瓦親俄地區發生多起爆炸攻擊

京美壓力襪＋火耀褲19680元→3880元　吸濕排汗夏天必備

監院財產申報出爐！陳菊存款913萬　名下有一筆土地

【廣編】《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版　事前預約開始

「南版世貿展覽館」啟用　周圍住宅均價每坪25萬↑

帶2孩奔急診！做完PCR「媽媽才說快篩陽」　醫護怒：不要再隱匿了

上海台商拿不到PCR報告難返台？　國台辦：這個問題不存在

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

生活熱門新聞

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

今變天！2地區午後雨加大　連假全台防3天大量降雨

醫支持「軟性封城」　直到這件事完成

男友全家坐頭等艙…她一人排隊怒分手

快訊／本土病例快翻倍　傳今新增確診逼近9千人

紅黃線臨停不能檢舉　4/30起上路

北教大擬遠距教學到學期末遭駁回

快訊／變天了！1縣市大雨　2地區午後雨加大

颱風恐生成！連假溼答答　全台連下3天

備轉率剩2％　台電內部：本週很難過

打4劑自認「神功護體」！輕症男曝：燒到意識不清

即／陳其邁突議會突請假　原因曝光

他入職5天被開除　公司超扯7理由

更多熱門

相關新聞

前台大醫：柯P估死4萬人犯嚴重錯誤！「這1族群」是關鍵

前台大醫：柯P估死4萬人犯嚴重錯誤！「這1族群」是關鍵

台北市長柯文哲24日直言，台灣走向共存的最壞情況是確診量最高400萬人，估計將死4萬人。前台大感染科醫師林氏璧認為這以美國1%致死率做估算的方式犯了嚴重錯誤。他說，致死率與5大因素有關，其中多國沒打疫苗的長者致死率偏高，點名「這1族群」將是關鍵，但時間已越來越緊迫了。

重症醫示警「1族群」死亡風險最高

重症醫示警「1族群」死亡風險最高

陷入快篩試劑荒　前疾管局長批估算機制失靈

陷入快篩試劑荒　前疾管局長批估算機制失靈

小學生5／2開打莫德納！9大QA一次看

小學生5／2開打莫德納！9大QA一次看

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

關鍵字：

快篩試劑缺貨居家隔離解隔離招名威本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

阿諾驚爆結束5年遠距婚！「9個月前早簽字」

林襄球場走光「內衣彈出」影片瘋傳　本人83字留言被讚爆

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

孫生下跪道歉！跟女友大吵低頭求和

快訊／阿諾首發聲「是的，我離婚了！」

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

嘉明的味道不對　她口愛揪出男友有病

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

遭工作人員「暗中抓手摸胸」！　女粉淚訴：受害不只一人

今變天！2地區午後雨加大　連假全台防3天大量降雨

林千又銀行臨櫃領「200萬現金」　低頭一看紙鈔傻眼！

徐永明涉貪內幕　驚爆林佳龍捲時力「現金」案

阿諾「夫妻天天吵架」！1件事走火入魔逼瘋人

更多

最夯影音

更多
正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！
降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

被控愛犬沒拴好嚇哭3歲女童　飼主PO證據反轉：沒吠沒暴衝

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面