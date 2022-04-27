專家估「快篩爆炸需求量」：怎麼算都不夠！看不出哪一行業能倖免





▲快篩試劑需求量大增，藥局、超商都缺貨。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

居隔縮短「3＋4」昨（26）日上路，已居隔超過3天者自今日開始解除隔離，預計今起有6.7萬人可解隔。這也讓毒物科專家招名威憂心地說，快篩試劑藥局、超商都缺貨。他預估若疫情再燒3個月，快篩需求量不下一億支，直言「快篩都會是每個人接下來每天必須要做的事情，看不出來有哪一個行業可以倖免」。

招明威昨日才在粉專認同縮短隔離天數是好事，不僅解決經濟問題，也解決很多人生活上的困難，但快篩試劑的數量就是關鍵了。今日再度發文指出，雖說3＋4方案是政策，但目前藥局、超商都缺貨買不到，「不曉得這隔離要的剛性需求要如何達成？我怎麼算都不夠…。」

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招名威無奈地說，「說穿了，要達到與病毒共存的程度，全台灣至少360萬人染疫，之前數據1個人確診平均17個人隔離，這樣就會需要6100萬個試劑了。」若疫情再燒3個月，加上很多自行篩檢的數量，估計共需不下一億支的快篩試劑。

▲專家預估，若疫情再燒3個月，快篩試劑共需不下一億支。（示意圖／記者呂佳賢攝）

他強調，短期內疫情會持續上升不停止，必須自我保護、也保護他人，無論有沒有確診，做好預防動作，快篩將會是每個人接下來每天必須做的事，看不出來有哪一個行業能倖免。就像戴口罩一樣，「2年多前誰會想到口罩會變成每天都要戴的東西，慢慢都已經變成習慣，若不戴像沒化妝一樣，也蠻沒有安全感的。」

很多人不快篩是擔心自己和周邊的人要被隔離，招名威呼籲，逃避不會減少疫情擴散；相反地，自行快篩陽性即使不上報，自行自主居隔不讓病毒擴散，也算是功德一件。