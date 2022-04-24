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游錫堃指「台灣與中國互不隸屬」　國台辦：中國主權從未分割

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光2022.2.23 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／台北報導

立法院長游錫堃23日在「舊金山和約」及「台北和約」生效70週年研討會上致詞，稱台灣與中國本就互不隸屬。對此，國台辦今（24）日指出，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。

針對游錫堃的發言，大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，所謂「舊金山和約」是二戰之後美國糾集一些國家，在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下，對日單獨媾和而發表的非法、無效的文件。

他接著指出，該「和約」違反1942年中美英蘇等26國簽署的《聯合國家宣言》規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置也都是非法、無效的。

馬曉光表示，中國政府從一開始就鄭重聲明，「舊金山和約」由於沒有中華人民共和國參加準備、擬制和簽訂，中國政府認為是非法無效的，絕不承認；蘇聯、波蘭、捷克斯洛伐克、北韓、蒙古、越南等國家也拒絕承認「和約」效力。

他強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權；儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。

馬曉光批評，民進黨當局出於政治本性和一黨私利，肆意顛倒黑白、混淆是非，拿著非法無效的歷史廢紙進行炒作，處心積慮地兜售「兩國論」，企圖挑戰國際社會公認的一個中國原則，「這一切終究是徒勞的，更不可能阻擋兩岸統一的歷史大勢。」

▲▼國史館23日舉行「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年研討會 游錫堃。（圖／立法院提供）

▲國史館23日舉行「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年研討會。（圖／立法院提供）

國史館23日舉行「舊金山和約」及「台北和約」生效70週年研討會。立法院長游錫堃到場致詞表示，依照1952年生效後的《舊金山和約》內容，台灣與中國本就互不隸屬，然而在今年2月4日中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普丁發表的聯合聲明中，對岸仍不斷強調「台灣是中國領土不可分割的一部分」的謊言；今年4月20日中國大陸外交部長王毅在與亞美尼亞、喬治亞、亞塞拜然等三國外交部長的通話中，亦不忘強調一中政策。

游錫堃表示，針對此情形，台灣應更常道台灣與中國大陸互不隸屬知真相，為使國人更加瞭解此條約對台灣國際處境影響，今年立法院亦特別籌辦了「舊金山和約生效70週年特展」，將假台中市霧峰立法院議政博物館辦理，展覽期間為4月28日和約生效日起至8月31日止，9月8日將移回台北立法院本院繼續展覽。

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