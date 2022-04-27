國台辦諷謝長廷：「挾洋謀獨」與汪精衛有何不同

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／翻攝 cctv4)

記者任以芳／綜合報導

駐日代表謝長廷近日出席東京一場論壇致辭時表示，台灣位列第一島鏈，如遭受武力攻擊，等於美日一起遭到威脅，尤其日本面臨「存立危機狀態」，假如台灣防衛失敗，也意味民主陣營的失敗。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（26日）表示，中國人不怕鬼不信邪，「這個人」（指謝長廷）言論暴露出民進黨企圖「挾洋謀獨」，這樣和石敬瑭、汪精衛有何不同。

馬曉光說，這個人（指謝長廷）的這番言論，與日本極右政客相唱和，暴露出民進黨當局企圖「挾洋謀獨」的政治本性和背叛中華民族利益的嘴臉。台灣是中國的寶島，不是其他任何人妄想用來「以台制華」的所謂「島鏈」。

馬曉光表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來幹涉。台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉在於兩岸關系和平發展和國家統一。靠四處搖尾乞憐，換不來台海和平穩定。

最後，馬曉光強調，妄圖引入外部勢力謀「獨」挑釁，又與石敬瑭、汪精衛何異！中國人民不怕鬼、不信邪，有壓倒一切的勇氣和能力維護國家主權與領土完整。

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

日前，謝長廷與日本前首相安倍晉三受邀參加日本戰略研究論壇JFSS，該論壇以「台灣海峽危機與日本的安全保障」為題的內容。

謝長廷在臉書上分享看法，「今日烏克蘭，明日台灣」是不是會屬實？並指出相似處，例如都面對強權，對方都擁有核子武器，有軍事力量差距，但也有很多不同的地方，包括台灣位列第一島鏈，如遭受武力攻擊，美日同遭威脅，尤其日本更是面臨「存立危機狀態」，美國有台灣關係法，要介入有法律依據。