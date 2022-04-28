　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔拉倒8公尺「俄烏友誼紀念銅像」　市民歡呼：榮耀歸於烏克蘭

▲▼基輔市長拉倒了「俄烏友誼紀念銅像」。（圖／路透）

▲基輔市長拉倒了蘇聯時期建立的「俄烏友誼紀念銅像」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，烏克蘭當局在26日， 拆除了基輔市中心一座巨大的蘇聯時代紀念銅像，當時設立的目的，是為了象徵「俄羅斯和烏克蘭之間的友誼」，現在將它拆除，作為對莫斯科下令入侵的回應。

根據《路透社》報導，這座 8 公尺高的銅像，描繪了一位站在基座上的烏克蘭和俄羅斯工人，高高舉起蘇聯的友誼勳章，這座雕像位於一座巨大的鈦合金「人民友誼拱門」（People's Friendship Arch）下方，該拱門建於 1982 年，以紀念蘇聯建國 60 周年。

▲▼基輔市長拉倒了「俄烏友誼紀念銅像」。（圖／路透）

▲銅像被拉倒後，現場大約民眾歡呼「榮耀歸於烏克蘭」。（圖／路透）

基輔市長克里契科說，「我們現在看到了這種『友誼』是什麼——對烏克蘭城市的破壞……殺死了數以萬計的和平人民。我相信這樣一座紀念碑現在有著完全不同的意義。」

▲▼基輔市長拉倒了「俄烏友誼紀念銅像」。（圖／路透）

▲銅像的頭，是最先被移除的部分。（圖／路透）

工人們首先移除了兩個青銅頭中的其中一個，它發出一聲空洞的鏗鏘聲落到地上。

隨著起重機將紀念碑抬起，再逐漸降低到地面，現場大約100人群歡呼「榮耀歸於烏克蘭」等口號。

現場一名女性表示，「我們不應該與侵略者國家有任何關係……沒有友誼，沒有關係，什麼都沒有」。

▲▼「人民友誼拱門」（People`s Friendship Arch）被改名為烏克蘭人民自由拱門（Arch of Freedom of the Ukrainian People）。（圖／路透）

▲「人民友誼拱門」被改名為「烏克蘭人民自由拱門」。（圖／路透）

克里契科說，拱門將保留在原地，但更名為烏克蘭人民自由拱門（Arch of Freedom of the Ukrainian People）。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

基輔拉倒8公尺「俄烏友誼紀念銅像」　市民歡呼：榮耀歸於烏克蘭

北海道11死船難事件解密！　船公司社長「土下座」下跪10秒道歉

俄退出聯合國「世界旅遊組織」　秘書長：促進和平才能成為一員

澤倫斯基：印尼總統邀請他「參加G20峰會」

俄外交部痛批烏克蘭：美國「假新聞」傳聲筒　還以為是自己的力量

俄羅斯「中斷天然氣」威脅保加利亞　希臘出手救援

觀光船撞座頭鯨！船隻「60度向後彈飛」　乘客被拋空中驚悚片曝

日本深山發現不明「人類頭骨」！　疑3年前失蹤的9歲女童

他娶初音4年認了「婚姻觸礁」　1大障礙讓夫妻無法交流

烏克蘭人被迫「自挖亂葬崗」埋屍　俄軍殘忍行徑曝！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

本土狂飆8822例創新高！　陳時中：即日起取消實聯制

阿諾首發聲「是的，我離婚了！」　認斷5年婚：祝福彼此的未來

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

基輔拉倒8公尺「俄烏友誼紀念銅像」　市民歡呼：榮耀歸於烏克蘭

北海道11死船難事件解密！　船公司社長「土下座」下跪10秒道歉

俄退出聯合國「世界旅遊組織」　秘書長：促進和平才能成為一員

澤倫斯基：印尼總統邀請他「參加G20峰會」

俄外交部痛批烏克蘭：美國「假新聞」傳聲筒　還以為是自己的力量

俄羅斯「中斷天然氣」威脅保加利亞　希臘出手救援

觀光船撞座頭鯨！船隻「60度向後彈飛」　乘客被拋空中驚悚片曝

日本深山發現不明「人類頭骨」！　疑3年前失蹤的9歲女童

他娶初音4年認了「婚姻觸礁」　1大障礙讓夫妻無法交流

烏克蘭人被迫「自挖亂葬崗」埋屍　俄軍殘忍行徑曝！

自製「停車神器」上武嶺違停！畫面曝光網酸：好聰明　下場超療癒

鳳梨火大轟爆連千毅！　警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

統一獅賽前先快篩　布雷克踢館對決霸林爵

味全快篩後改推陳明軒先發　兄弟續排洋投泰迪上陣

證交所「公告快易查」全新上線！查上市櫃公司資訊更容易

周杰倫鋼琴彈一半…見4歲兒「神秘畫作」嚇呆！驚問：相信前世嗎

《遊戲王》人氣角閃刀姬成小本本主角　論壇警告：她才13歲！

基輔拉倒8公尺「俄烏友誼紀念銅像」　市民歡呼：榮耀歸於烏克蘭

40歲大叔未婚沒事業　這樣撐著也能當上高官

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

國際熱門新聞

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

北海道11死船難　社長跪地10秒道歉

受夠英國挺烏　俄警告：隨時轟炸北約領土

被比特犬咬掉雙臂　三寶媽醒來崩潰

兒童不明肝炎恐怖病況曝　3歲妹換肝救命

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

基輔市長拉倒8公尺高「俄烏友誼紀念銅像」

觀光船撞座頭鯨！乘客被拋空中驚悚片曝

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

研究：每周練肌肉逾130分鐘　可能更早死

俄羅斯宣布：將退出聯合國世界旅遊組織

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

矢板明夫長確診　慶幸自己「不是在上海」

俄中斷天然氣威脅保加利亞　希臘出手救援

更多熱門

相關新聞

俄羅斯宣布：將退出聯合國世界旅遊組織

俄羅斯宣布：將退出聯合國世界旅遊組織

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）27日在推特上發文指出，俄羅斯已宣布將退出世界旅遊組織。 UNWTO 組織表示，按照相應程序，退出組織需要一年時間。

澤倫斯基：印尼總統邀請他「參加G20峰會」

澤倫斯基：印尼總統邀請他「參加G20峰會」

俄外交部痛批烏克蘭：美國「假新聞」傳聲筒

俄外交部痛批烏克蘭：美國「假新聞」傳聲筒

俄中斷天然氣威脅保加利亞　希臘出手救援

俄中斷天然氣威脅保加利亞　希臘出手救援

烏克蘭人被迫「自挖亂葬崗」埋屍

烏克蘭人被迫「自挖亂葬崗」埋屍

關鍵字：

烏克蘭俄烏戰爭烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

小孩大學念什麼系「會被打斷腿？」　全場點2科系

i12用1年半　電池健康度剩82%！蘋果教4招延長壽命

福原愛大戰新歡前妻爆雙重扯謊　江宏傑仍為她守約圓夢

王少偉確診4天「沒收到簡訊」　喊話衛生局：需要幫助

取消實聯6大百貨商場因應整理

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

昏迷夢見遭輪碾浪浪　他秒被電醒

快篩實名制明天開搶！官網塞爆連不上　4909家藥局名單這裡查

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

快篩實名制「QA一次看」　8解答讓你不驚慌

更多

最夯影音

更多
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗
米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面