科技股軟腳　美股道瓊重挫809點那指跌近4%

▲美股今天收盤重挫。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約26日專電

美股延續近期頹勢，道瓊指數今天大跌809點，投資人擔憂經濟與企業獲利前景，在多家科技大廠公布財報前拋售股票，那斯達克指數跌幅直逼4%，創2020年9月以來最糟表現。台積電ADR大跌3.61%、收92.77元。

3大指數表現低迷，尾盤跌幅擴大，道瓊工業指數終場重挫809.28點，跌幅2.38%，收在33240.18點。標準普爾500指數大跌120.92點，跌幅2.81%，收在4175.2點。以科技股為主的那斯達克綜合指數慘跌514.11點，跌幅3.95%，收在12490.74點。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化，多地封控恐加深供應鏈亂局，不利處於數十年高點的通貨膨脹降溫。為壓制通膨，聯邦準備理事會（Fed）可能加快貨幣政策緊縮腳步，投資人愈來愈擔心經濟與企業獲利前景，以致美股近期烏雲密布。

道瓊指數22日崩跌981點，創一年半來最糟表現，連同今天重挫，月初以來跌幅超過4.1%。受科技股拖累，標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別達7.8%、12.2%。

今天標普500指數11大類股中，只有能源股因國際油價反彈而收小紅，其餘全軍覆沒。非必需消費品及科技族群跌幅分別達5%、3.7%，表現最慘。

科技權值股一片慘綠，微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet季報出爐前股價都下挫逾3.5%，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon.com）及臉書（Facebook）母公司Meta跌幅也都超過3%。

Alphabet受YouTube事業廣告收入欠佳拖累，上季獲利與營收都不如市場預期，盤後股價跌逾5%。微軟上季獲利與營收都優於市場預期，盤後股價仍一度走低。

特斯拉（Tesla）股價跌近12.2%，是那斯達克指數表現最糟的成分股。這家電動車大廠的執行長馬斯克（Elon Musk）將斥資約440億美元買下社群媒體推特（Twitter），部分投資人擔心他可能為籌錢而賣股套現。

晶片股賣壓沉重，費城半導體指數大跌4.38%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.6%，輝達（NVIDIA）與超微（AMD）跌幅分別達5.6%、6.1%。

其他企業財報方面，奇異（GE）示警供應鏈亂象將衝擊今年業績後，股價大跌10.3%。3M即使上季業績優於預期，股價仍跌近3%；優比速（UPS）同病相憐，股價跌幅接近3.5%。

美股財報季邁入高潮，約1/3的標普500指數成分企業排定本週公布季報。蘋果公司季報預定台北時間29日清晨出爐。

標普500指數已公布財報的100多家企業中，約8成業績優於預期。但COVID-19陰影揮之不去，俄軍2月入侵烏克蘭後戰火延燒，美國通膨居高不下，聯準會啟動升息循環，過去兩年在低利環境中屢創歷史新高的美股回檔壓力沉重。

道瓊指數與標普500指數分別從年初站上的歷史高點拉回9.7%、13%，那斯達克指數去年11月攻上歷史高點後累計回檔22.2%。

經濟數據方面，經濟評議會（The Conference Board）今天公布，美國4月消費者信心指數從3月的107.6略降至107.3。商務部數據顯示，美國3月耐久財訂單增加0.8%，扭轉2月減少1.7%的頹勢。