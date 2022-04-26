12星座4種「肢體觸碰」　是在向你「傳達愛」的訊息

▲情侶間平常的一些小觸碰，看似平凡，其實也是一種愛的訊息。（圖／翻攝unsplash、pexels）

生活中心／綜合報導

喜歡一個人，不只眼神透露出訊息，就連肢體也會不自覺做出反應，據《星座好朋友》網站分析，12星座因為愛你才會出現的身體語言，不只傳達愛的訊息，更表達他們對你的關心與呵護。

溫柔的輕靠你的肩膀

對象：牡羊座、天蠍座、魔羯座

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在喜歡一個人時，總會透過觸摸來傳達自己的愛意。

牡羊是個有著想保護別人的夢想，只要當他對你產生保護意識時，那充滿愛意扶著你的肩膀，就是明顯的表現。

天蠍雖然是也是出了名的霸道，但當他是愛你的時候，就會溫柔的觸碰你肩膀，就像是無聲地在向你告白。

魔羯非常的內斂穩重，只要愛一個人就會非常可靠，這樣輕撫你的肩膀或是輕靠你的肩膀，就是在向你說有他在，想要保護你的衝動。

用他的額頭輕碰你的額頭

對象：巨蟹座、射手座、雙魚座

當一個人會用額頭觸碰你的額頭時，那絕對是充滿關愛與疼惜的感受，更何況是這幾個對愛有憧憬的星座。

巨蟹是個自我保護很強的星座，但他們有著愛的情節，尤其他的溫柔就是最好的代表，輕碰你的額頭，不僅是對你信任之外，更是愛你的表現。

雖然射手把沒這麼看重愛情，但內心依然渴望被愛，因此會不自覺的觸碰你額頭，那就是他疼愛你的肢體語言。

充滿浪漫情情懷的雙魚，當他對你有著這樣的親密肢體接觸時，絕對你在跟你表示愛意，畢竟雙魚不是對誰都會這樣。

自然的牽起你的手

對象：雙子座、處女座、水瓶座

牽起一個人的手，不僅在傳達愛，更是認定的表現，尤其對於這幾個星座來說，牽起一個人的手可是不容易，畢竟他們在愛裡有著自己的標準。

雙子雖然看似花心，但實際上他們對愛卻是很謹慎，只有是他們愛的人才會主動的牽起對方的手，而一旦牽起你的手，那就是愛你的表現。

說到愛情，處女比誰都還要謹慎，愛與不愛分很清楚，只有當處女愛你時，就會牽起對方的手。

水瓶是個活在自己的世界中，雖然總讓人摸不透，不過，一旦他們牽起你的手，那就是為你踏出自己的世界，告訴你愛上你的表態。

把衣服披在你身上

對象：金牛座、獅子座、天秤座

當你覺得冷時或是睡著時，對方會主動的把外套披在身上，那就說明對你是充滿關愛的表現，尤其對於這幾個星座來說，只有對喜歡的才會如此的特別。

金牛雖然不擅長的表達愛，但在行動上卻不遑多讓，只要當他愛你時，把衣服披在你身上的舉動是很常見的。

獅子雖然霸道，但他們對愛的人卻特別溫柔，只要他會把溫柔釋放在你身上時，尤其是這個舉動就是他愛你的表現。

天秤雖然對誰都好，但唯獨只會對愛人特別，有著非常多的關愛，觀察細微的他看見你冷，會把外套披在你身上，也是一種深愛的表現。