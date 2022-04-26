花蓮配合中央「3+4」居隔新制　不公佈確診足跡

▲花蓮25日新增151例確診，累計1455例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣府25日151例新冠確診，下午在防疫記者會上宣布，將配合中央「3+4」防疫新制，衞生局長朱家祥並說明，新增案例與中央公佈的148例有落差差距，是因為中央不會再發布確診案號，因此公佈的人數有差距，

縣長徐榛蔚說，雖然今天早上在中央防疫會報中，她曾提問「為什麼不是5+2」？希望中央提出科學證據，但因中央的決議是專家學者開會的結論，縣府將遵重中央決定並配合中央政策辦理。

25日發布新增確診151例，包括慈濟醫院新增1人（外科病房延伸）、國軍花蓮總醫院4人（醫護、行政人員）、部立花蓮醫院11人（1回院抽血檢查被感染、10人居隔陰轉陽）、補習班外師群聚2人（居隔中陰轉陽）、秀林鄉滿月酒11人（亞泥外包商3人，家人及學生8人）、吉安鄉黃昏市場15人（2攤商、4顧客及9個顧客家人）、陸軍花東防衛指揮部營區4人（2軍人、2家人）、玉里春日社區群聚1人、外縣市接觸者13人、社區感染48人、疫調中41人。

▲花蓮縣政府宣布配合中央「3＋4」防疫新制。

花蓮縣防疫旅館量能因前兩天有2家旅館加入，今防疫旅館總床數321床、現住130床、還有191床空床，如民眾居家無法提供一人一室、且有單獨衛浴的房間，仍可前往防疫旅館隔離；至於加強版防疫旅館也有空床77床，量能都足夠。

衛生局長朱家祥說，新制3天居隔期間不會再使用電子圍籬，會朝向比較寬鬆的方向處理，第4天起每天進行快篩，快篩陰性即可外出活動，包括上班、採買等，但須全程口罩、不可脫口罩在外用餐、不可參加聚會，在保持與他人社交距離下可正常生活。

▲衞生局長朱家祥呼籲，涉足冠羽羽球館的民眾速篩檢。

朱家祥補充說明，有人擔心新制居隔時間太短，但是中央的決定應是許多專家學者、針對疫情綜合判斷分析後的結論，花蓮將全力配合中央的決策。

中央衛福部長陳時中定調，不會再公佈足跡表，朱家祥表示，「沒有公告足跡表，不代表疫調工作停止」。他特別提醒，有發布一足跡熱點是在花蓮市的「冠羽羽球館」，由於是室內場地，懷疑將造成群聚感染，呼籲曾涉足羽球館的民眾，速至慈濟醫院隔壁的「慈濟靜思堂」廣場的社區快篩站採檢。

